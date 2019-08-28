الدبور – ولي عهد أرسل وفدا رسميا إلى دولة الإحتلال الإسرائيلي للقاء نتنياهو للإستنجاد به للوقوف مع ضد إيران.

و كشفت مصادر موثوقة من قبل ضابط أمن في جهاز المخابرات أن وفدا سعوديا يزور حاليا الكيان المحتل للقاء نتنياهو وعدد من قادة جهاز الموساد و الكنسيت الإسرائيلي للإستنجاد بهم لإتخاذ قرار حاسم مع السعودية العظمى.

حيث قال المغرد الإماراتي الشهير و الذي يعمل في جهاز المخابرات الإماراتي ويغرد تحت اسم بدون ظل، في تغريدة لسعها الدبور ما نصه:

“وفد سعودي حاليا في اسرائيل ، من اجل ايجاد موقف مشترك ضد الرئيس ترامب ، بعدم التقارب مع ايران ، ” و أضاف في تغريدته : “لذلك تم تكثيف الاعلام لزيارة الامير خالد بن سلمان الى امريكا، للتغطيه على زيارة الوفد لاسرائيل.”

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وعلق النشطاء على التغريدة، حيث قال ناشط: “ترامب والله لو بنته ايفانكا ما إله مصلحه معها ليقطع علاقته فيها فما بالك مصلحته مع إيران”

وقال ناشط سعودي مرحبا بهذه الخطوة: “ممتاز, نتمنى لهم التوفيق في زيارتهم والتحالف يدا بيد مع الاسرائيليين للقضاء على حكم العمائم بايران”