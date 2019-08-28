الدبور – ولي عهد السعودية بن سلمان أرسل وفدا رسميا إلى دولة الإحتلال الإسرائيلي للقاء نتنياهو للإستنجاد به للوقوف مع السعودية ضد إيران.

و كشفت مصادر موثوقة من قبل ضابط أمن في جهاز المخابرات أن وفدا سعوديا يزور حاليا الكيان المحتل للقاء نتنياهو وعدد من قادة جهاز الموساد و الكنسيت الإسرائيلي للإستنجاد بهم لإتخاذ قرار حاسم مع السعودية العظمى.

حيث قال المغرد الإماراتي الشهير و الذي يعمل في جهاز المخابرات الإماراتي ويغرد تحت اسم بدون ظل، في تغريدة لسعها الدبور ما نصه:

“وفد سعودي حاليا في اسرائيل ، من اجل ايجاد موقف مشترك ضد الرئيس ترامب ، بعدم التقارب مع ايران ، ” و أضاف في تغريدته : “لذلك تم تكثيف الاعلام لزيارة الامير خالد بن سلمان الى امريكا، للتغطيه على زيارة الوفد لاسرائيل.”

وفد سعودي حاليا في اسرائيل ، من اجل ايجاد

موقف مشترك ضد الرئيس ترامب ، بعدم التقارب مع ايران ، لذلك تم تكثيف الاعلام

لزيارة الامير خالد بن سلمان الى امريكا، للتغطيه على زيارة الوفد لاسرائيل. — بدون ظل (@without__shadow) August 28, 2019

وعلق النشطاء على التغريدة، حيث قال ناشط: “ترامب والله لو بنته ايفانكا ما إله مصلحه معها ليقطع علاقته فيها فما بالك مصلحته مع إيران”

وقال ناشط سعودي مرحبا بهذه الخطوة: “ممتاز, نتمنى لهم التوفيق في زيارتهم والتحالف يدا بيد مع الاسرائيليين للقضاء على حكم العمائم بايران”

ممتاز, نتمنى لهم التوفيق في زيارتهم والتحالف يدا بيد مع الاسرائيليين للقضاء على حكم العمائم بايران — alali saad (@alalisaad1) August 28, 2019