الدبور – الرئيس الأمريكي ترامب إعتاد على إهانة زوجته السيدة الأولى ميلانا، وهذه المرة بحركات غريبة قام بها أمام الكاميرا، لاحظها كوميدي أمريكي ونشرها على صفحته على موقع تويتر.

حيث نشر الكوميدي الأمريكي جيمس فيلتون، مقطع فيديو يظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو يقوم بحركة اعتُبرت ”مهينة“ بحق زوجته ميلانيا.

ويظهر ترامب في الفيديو، وهو يضرب على فخده 3 مرات ليطالب زوجته يالإسراع في النزول من السيارة و اللحاق به، ومباشرة بعدها لحقت به ميلانيا، الأمر الذي اعتبره كثيرون إهانة لها.

ويعود الفيديو ليوم 7 أغسطس الجاري بمدينة دايتون في ولاية أوهايو، بعد الهجوم المسلح الذي ذهب ضحيته 10 قتلى و 27 جريحًا، لكن اللقطة مرت دون أن ينتبه إليها أحد، إلى أن نشرها فيلتون، الذي سخر من تصرف ترامب، الذي شبهه بطريقة ”النداء على كلب“.

Donald Trump:

“Nobody respects women more than me”



Also Donald Trump:

“Here girl, come here girl” [pats leg] “come here wife, there’s a good girl” pic.twitter.com/kpAYOeLHRY