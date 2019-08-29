الدبور – شرطة عمان السلطانية نشرت اليوم تغريدة على صفحتها على موقع تويتر توضح فيه ملابسات جريمة القتل في منطقة العفيفة بولاية صحار التي إنتشر الحديث عنها في وسائل التواصل الإجتماعي في الفترة الأخيرة.

وكان مواطن عماني قد لقي حتفه في منطقة العفيفة بولاية صحار، وتداول بعض النشطاء في السلطنة إنها جريمة قتل، ونشرت العديد من القصص التي لا تمت للواقع بصلة أبدا، واتضح أن الوفاة كانت طبيعية.

وقالت شرطة عمان السلطانية في التغريدة التي لسعها الدبور ما نصه:

“لا صحة لما يتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن وجود جريمة قتل في منطقة العفيفة بولاية صحار، حيث أن وفاة الشخص المعثور عليه وفاة طبيعية.”

لا صحة لما يتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن وجود جريمة قتل في منطقة العفيفة بولاية صحار، حيث أن وفاة الشخص المعثور عليه وفاة طبيعية.#شرطة_عمان_السلطانية — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) August 29, 2019

واستغرب بعض النشطاء الهدف من بث مثل تلك الإشاعات، وطالبوا بمحاسبة من يختلق القصص، حيث قال ناشط: “بث الإشاعات وترويع الآمنين بأخبار كاذبة تستوجب معاقبة كل من نشر هذه الأكاذيب ؛ وتقديمه للعدالة مطلب شعبي حتى لا يتكدر صفو إحساسنا بالأمن في وطن الأمن و الأمان”

بث الإشاعات وترويع الآمنين بأخبار كاذبة تستوجب معاقبة كل من نشر هذه الأكاذيب ؛ وتقديمه للعدالة مطلب شعبي حتى لا يتكدر صفو إحساسنا بالأمن في وطن الأمن و الأمان — الفجر البـ؏ـيد (@Sasals23) August 29, 2019

وكانت الشرطة قد تواجدت في منطقة العفيفة بعد ورود بلاغ بوفاة شخص، وقامت بعمل التحقيقات اللازمة لتجد أن الوفاة كانت طبيعية ولا توجد أي شبه جنائية في الموضوع، ولكن تواجد الشرطة في المنطقة جعل الناس تظن أن هناك جريمة في الموضوع.

https://twitter.com/alkaiser_oman/status/1166968411764772864?s=20