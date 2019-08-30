الدبور – يبدو أن الحملة تشتد كل يوم من قبل عيال زايد على سلطنة عمان مع إشتداد عقدة النقص التي تلازمهم، ولا يملكون إلا التطاول على من كان يطعمهم ويشفق عليهم وكانوا تحت سيطرته يوما ما، ولولا كرم السلطنة لما قام إتحاد المؤامرات العربية.

فقد غرد الناطق الرسمي باسم ولي عهد أبوظبي بن زايد شيطان العرب، القذر حمد المزرعي مجددا تغريدة تطاول فيها على شخص السلطان قابوس بشكل علني، وعلى وزير خارجية سلطنة عمان يوسف بن علوي.

ومع توحش الإمارات في اليمن ومع مجازرها التي لا تنتهي لإقامة إمبراطوريتها المزعومة على سيقان الدجاجة، قال القذر حمد المزروعي في تغريدة لسعها الدبور ما نصه:

“اتقبل اي راي في تويتر الا عماني ينظر في سياسة الامارات الخارجية اقول بلدك ليس له اي توجه سياسي وعمره ما استضاف مؤتمر دولي خضورك مغيب، سياسة النأي بالنفس بالمفهوم العام سياسة انبطاح”

و أضاف مهاجما السلطان قابوس: “حشمة قابوس عليك ولا لا يغلبنا الرد على معزبك وزير العشق الايراني …”

قاصدا وزير خارجية سلطنة عمان يوسف بن علوي.

اتقبل اي راي في تويتر الا عماني ينظر في سياسة الامارات الخارجية اقول بلدك ليس له اي توجه سياسي وعمره ما استضاف مؤتمر دولي خضورك مغيب سياسة النأي بالنفس بالمفهوم العام سياسة انبطاح حشمة قابوس عليك ولا لا يغلبنا الرد على معزبك وزير العشق الايراني … — حمد المزروعي (@uae_3G) August 30, 2019

وتلقى القذر حمد المزروعي، والذي يعتبر من أشد المقربين من بن زايد شيطان العرب، ولا يقدح من رأسه أبدا إلا إنه عبد مملوك، تلقى الردود المناسبة من قبل النشطاء الذين عرفوه حجمه وحجم دولته المزعومة.

حيث قصف الناشط حمود العلاطي جبهته وقال له: “من الغريب ان تنتقد سياسة دوله عمره يفوق 800 عام وانتم أطفال في عمر الدول لم تكونو شيئاً قبل 70 عام لهذا عمان لا تتعامل معكم بسياسه لانها لا تراكم اساساً وايضاً اول ضريبه دفعتوها من بعد الاستغلال ( 3 جزر ) اخذت رغماً عنكم عن اي سياسه تتحدث ايها الجاهل”

من الغريب ان تنتقد سياسة دوله عمره يفوق 800 عام وانتم أطفال في عمر الدول لم تكونو شيئاً قبل 70 عام

لهذا عمان لا تتعامل معكم بسياسه لانها لا تراكم اساساً

وايضاً اول ضريبه دفعتوها من بعد الاستغلال ( 3 جزر ) اخذت رغماً عنكم



عن اي سياسه تتحدث ايها الجاهل pic.twitter.com/GfqLrVrftF — حمود العلاطي (@homodalalatyq81) August 30, 2019

وقال ناشط آخر ما نصه:“عُمان سياستها واضحة لمن يرى ويبصر ويدرك مفهوم السياسة فقط، فهي لا تحارب افتراضياً دولة ما وتوهم العامة بأنها العدو لها، وهي واقعياً تقبل يدها وتعتبرها الصديق الصدوق، عُمان استضافة الدول الكبرى في الاتفاق ٥+١ لحقن الدماء وعدم جر المنطقة للحروب، عُمان لا تُسيء للجار مهما فعل!”

عُمان سياستها واضحة لمن يرى ويبصر ويدرك مفهوم السياسة فقط، فهي لا تحارب افتراضياً دولة ما وتوهم العامة بأنها العدو لها، وهي واقعياً تقبل يدها وتعتبرها الصديق الصدوق، عُمان استضافة الدول الكبرى في الاتفاق ٥+١ لحقن الدماء وعدم جر المنطقة للحروب، عُمان لا تُسيء للجار مهما فعل! — الشيبة خلفان (@5alfan1) August 30, 2019

اتقي شر الحليم اذا غضب قل" الحمدلله" إلى الآن نعاملكم بشي من اللطف ولا تكون اندعستم من زمان تكفيك الضحكة عشان تعرف وين مقامكم عند العمانيين 😂😂😂😂 pic.twitter.com/UsX5qHLGjb — M90 (@kbor88) August 30, 2019

بل عمان هي السياسه بذاتها ولكن يصعب على الصغار ادراكها

وايضاً من سياسات عمان وتربية شعبها العريق

أكرام الجار وليس الغدر به

حسن المقال وليس البذائه



هذه تربية قابوس لابناءه حفظهم الله جميعاً — حمود العلاطي (@homodalalatyq81) August 30, 2019