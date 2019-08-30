الدبور- تم نشر فيديو جوي مهيب لعين الإعصار دوريا، حيث شهدت الساعات القليلة الماضية ازديادًا في قوة الإعصار دوريان، الذي يتحرك ببطء نحو السواحل الشرقية لولاية فلوريداالأمريكية، ليكتسب المزيد من القوة بعد مروره فوق المياه الدافئة ليضرب اليابسة بعد وصوله للدرجة الرابعة وربما الخامسة، ما يزيد من مخاطره التدميرية.

وذكرت نشرات للأرصاد الجوية، الجمعة، أن من المتوقع للإعصار دوريان اكتساب المزيد من القوة من المياه الدافئة قبالة ساحل ولاية فلوريدا الأمريكية، ليتحول إلى إعصار خطير من الفئة الرابعة خلال الأيام المقبلة قبل أن يصل الولاية يوم الاثنين المقبل.

وقال المركز الوطني للأعاصير، ومقره ميامي، إن ”مخاطر هبوب رياح مدمرة مصاحبة للإعصار على امتداد ساحل شرق فلوريدا خلال مطلع الأسبوع مستمرة في الزيادة“.

NOAA Hurricane Hunters have been busy sampling Dorian (now a category 3) the past few days. Here's a short clip of what it's like inside the plane while flying around in Dorian! https://t.co/sPAgWgXT2i — NWS Chicago (@NWSChicago) August 30, 2019

ووصل الإعصار للدرجة الثالثة وتجاوزت سرعة الرياح في مركزه 178كم بالساعة، ويتوقع استمرارها في الزيادة بشكل متصاعد ستزداد وتيرته عند اقترابه من الشواطئ الأمريكية.

وكالة نوا للأرصاد الجوية وعلوم المناخ، نشرت على حسابها الرسمي في تويتر مقطع فيديو التقط من الجو لعين الإعصار، يظهر سرعة تنامي قوته ومقدار السحب الكثيفة الماطرة المرافقة له.

Watch as the eye of Hurricane Dorian begins to form in this 1-minute visible loop from NOAA's GOES East. pic.twitter.com/aBCzmqunjQ — ABC7 Sarasota (@mysuncoast) August 30, 2019

من جهة أخرى أصدرت الملحقية العمانية الثقافية بواشنطن تنبيهات للطلبة العمانيين الدارسين هناك مع اقتراب إعصار مداري من أراضي الولايات المتحدة الأمريكية حيث يتوقع أن يتجه إلى ولاية فلوريدا

و قال الدكتور طلال البلوشي الملحق الثقافي العماني بأن الملحقية العمانية بعثت رسالة فيها تنبيهات إلى الطلبة حاء فحواها في التالي:

إلى طلابنا الإعزاء في الولايات التي ستتأثر بإعصار دوريان:

لا شك أنكم تعلمون بأخبار سوء الأحوال الجوية و الأمطار الغزيرة التي سببها إعصار دوريان في كل من جزر فيرجن البريطانية وجزر بورتوريكو فيكيس وكوليبرا في مسار إعصار دوريان ، والذي يعد أول اختبار رئيسي للتأهب لحالات الطوارئ في الأراضي الأمريكية ، عليه نود إفادتكم بأن الملحقية تتابع التطورات في الولايات المتأثرة بالإعصار وتحديدا (فلوريدا) وإننا على إتصال بالمسؤولين في الجامعات وملحقيات دول مجلس التعاون الخليجي والتي ترعى طلاب يدرسون بنفس الجامعات التي تدرسون بها ،يرجى من الجميع اتباع التعليمات التي يصدرها المسؤولون في الجامعات والسلطات المحلية بالولاية حيث أعلنت السلطات المحلية بالولاية بان يجب أن يخزن كل مقيم في فلوريدا إمدادات كافية لـ7 أيام بما في ذلك الغذاء والماء والدواء ويجب أن يكون لديه خطة بديلة في حالة وقوع اَي طارئ ومتابعة الاحوال الجوية بدقة والتواصل مع مسؤولي الجامعات ومعنا في حالة وجود أية تطورات بهذا الخصوص على هاتف الطوارئ رقم 5712652657.

داعين من الله عز وجل أن يحفظكم ويرعاكم.

جدير بالذكر أن تأثير الإعصار المباشر يبدأ بمن مساء الأثنين وصباح الثلاثاء القادم.