الدبور – كشفت صحيفة في كرواتيا أن ولي عهد أبو ظبي بن زايد المعروف عالميا بلقب شيطان العرب، قضى ليلة حمراء على متن يخت في كرواتيا مع النساء العاريات و الخمر.

وقالت الصحيفة في فيدو لسعه الدبور أن بن زايد قضى ليلة حمراء على متن يخت ياس في كرواتيا، وقالت تم إستقدام زجاجات من أفضل أنواع الخمور كبيرة تقدر بأنها تكفي لملء بركة سباحة كاملة.

و أن فاتورة المشروبات الكحولية كانت أكثر من ٢٠٠ ألف درهم إماراتي، أي ما يعادل ٥٠ ألف يورو.

وكانت صحيفة ديبروينيك الكرواتية قد كشفت عن تفاصيل تلك الليلة الحمراء في وقت سابق من دون أن تكشف من هو صاحب تلك الليلة الحمراء، إلا أن صحيفة اللواء كشفت من مصادرها الخاصة عنتلك الشخصية.

وقالت من مصادرها الخاصة أن صاحب تلك الليلة الحمراء التي كشفت عنها الصحيفة الكرواتية هة ةلي عهد أبو ظبي محمد بن زايد نفسه.

و أضافت أن السهرة إستمرت حتى الرابعة صباحا وضمت راقات عراة لإمتاع شيطان العرب، وذكرت الصحيفة الكرواتية أن تكاليف تلك الليلة الحمراء كانت بالملايين.