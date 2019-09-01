الدبور – إرتكبت الإمارات مجزرة جديدة في اليمن أمام العالم الصامت على جرائم دولة الإحتلال الإماراتي بحق الشعب اليمني.

ونشرت الناشطة توكل كرمان الحائزة على جائزة نوبل تغريدة عن المجزرة حيث قالت ما نصه: “طيران التحالف السعودي الاماراتي يرتكب مجزرعة مروعة جديدة بحق اليمنيين، خلفت هذه المرة أكثر من مائة شهيد،من المعتقلين والمخفيين قسريا لدي الحوثيين، بقصف طال أحد معتقلاتهم في محافظة ذمار، هذا المجزرة المروعة لن تمر دون عقاب، لن ينسى اليمنيون لمملكة الغدر هذه المجازر والابادة”

ونشر السكرتير الصحفي السابق للرئاسة اليمنية مستشار وزير الإعلام اليمني، مختار الرحبي فيديو جديد يوثق تعذيب الضابط اليمني على يد مليشيات الإمارات حتى الموت وعلق على الفيديو ما نصه:

“اعتذر عن بشاعة المشهد. الضابط في الجيش اليمني بعد أن نشرنا مقطع فديوا يوثق التعذيب القاسي والركل والسب من قبل عصابات ومليشيات الانتقالي هذا مشهد اخر بعد تصفيتة من هذه العصابات الإجرامية. هذا المشهد يختصر لكم مستقبل مدينة عدن والجنوب في ظل وجود مليشيات الإمارات.”