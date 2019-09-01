الدبور- عبد الله بن زايد وزير خارجية الإمارات، الذي شكى من كمية الحزن الذي تدخله دولة قطر على قلوب عيال زايد، هدد حاكم دبي الذي تهرب منه النساء لأنه تعرض للمغرد القذر حمد المزروعي.

وكدليل أن حمد المزروعي هو بن زايد و بن زايد هو المزروعي، غضب وزير خارجية دولة المؤامرات العربية من تصريحات حاكم دبي بن راشد التي إنتقد بها حمد المزروعي وتغريداته ووصفها بأنها تضر بسمعة الإمارات، وقال له من أنت لتنتقد المزروعي.

هذا ما كشف عنه ضابط أمني في جهاز المخابرات الإماراتي، و الذي يغرد تحت اسم بدون ظل من داخل أروقة الحكم في الإمارات، وعادة تصدق جميع تغريداته وتسريباته من هناك، ويسبب وجعا مزمنا لشيطان العرب.

وقال المغرد المشهور بدون ظل في تغريدة لسعها الدبور ما نصه:

“تغريدة الشيخ عبدالله بن زايد ، على رسالة الشيخ محمد بن راشد حفظه الله ، تأتي على خلفية كلمته حين قال لن نسامح ، رسالة تهديد للشيخ محمد بن راشد ، من أنت حتى تهدد حمد المزروعي وغيرهم من الموالين لامارة ابوظبي.”

تغريدة الشيخ عبدالله بن زايد ، على رسالة الشيخ محمد بن راشد حفظه الله ، تأتي على

خلفية كلمته حين قال لن نسامح ، رسالة تهديد للشيخ محمد بن راشد ، من أنت حتى تهدد حمد المزروعي

وغيرهم من الموالين لامارة ابوظبي. — بدون ظل (@without__shadow) September 1, 2019

وكان وزير خارجية السعادة قد غرد مهددا بن راشد بعد تغريدته التي إنتقد فيها التغريدات غير الأخلاقية ضد خصوم الإمارات، وقال إنها تضر بسمعة الإمارات وتهدم ما بناه زايد خلال مسيرة الإمارات القصيرة.

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