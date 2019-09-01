الدبور – يا بن ناقص يا كذاب .. أنت داعش و الإرهاب.. بهذه العبارت إنطلقت مظاهر حاشدة في نيويورك لأبناء الجالية اليمنية و العربية، طافت في شوارع نيويورك، تنديدا بمجازر الإمارات و شيطان العرب في اليمن المستمرة، وسط صمت دولي واضح.

ونشر حساب السفارة اليمنية الرسمي على موقع تويتر فيديو للمظاهرة الحاشدة وعلق عليها ما نصه كما لسع الدبور:

“مع تواجد وسائل اعلام دولية، حشود يمنية غاضبة تجوب شوارع ولاية #نيويورك وأمام مجلس الأمن، للتنديد بجرائم #الإمارات الغير مبررة في #اليمن والمساس بسيادة ووحدة الجمهورية اليمنية، ولمطالبة #الامم_المتحدة والمجتمع الدولي بإدانة هذا الاستهداف السافر الخارج عن الأعراف والقوانين الدولية.”

وعلق الصحفي أنيس منصور على التغريدة و الفيديو بقوله: “الشكر والثناء والتقدير قليل في حق هذه الجالية اليمنية التي رسمت وخطت في قلب كل يمني أمال النصر والثبات والاصطفاف ضد العدوان الاماراتي الغاشم في حق اليمن وسيادته وشرعيته والأروع منها تفاعل السفير @BelovedAden وحساب السفارة اليمنية”