الدبور- تسبب دخول شاب عار الصدر إلى جمعية ”فيحاء“ في دولة الكويت، بفوضى داخل الجمعية وحدوث تشابك بالأيدي، بين الشاب وموظفي الأمن.

وأظهرت كاميرا مراقبة في الجمعية، الشاب وهو يتجادل مع شخصين حاولا إخراجه من المكان، قبل أن يحتدم الموقف ويتدخل شاب آخر، ويتطور إلى اشتباك بالأيدي.

وذكرت صحيفة ”الراي“ المحلية، عن مصدر في الجمعية، أن ”ثلاثة شبان دخلوا الجمعية وكان أحدهم عاري الصدر، ما استدعى موظفي الأمن والسلامة إلى الطلب من الشبان الثلاثة المغادرة بهدوء، فقام أحدهم بالتهجم على الموظفين وتلفظ بعبارات غير لائقة“.

وأضاف، أن ”الشبان الثلاثة هربوا مع تجمع رواد الجمعية حولهم، وتم التواصل مع رجال الأمن لضبطهم“.

بدورها، أكدت وزارة الداخلية في حسابها على موقع ”تويتر“ أنه تم ضبط الشخص الذي ظهر عاري الصدر في الجمعية، وجار تحريك دعوى قضائية ضده.

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