الدبور – في خبر صدم الجميع في العالم العربي، أعلن عن وفاة عبد الله نجل الرئيس المصري السابق الذي تم إغتياله بالسجن، وقيل إنه تعرض لسطتة قلبية حادة وهو يقود السيارة وحاولوا إسعافه إلا إنه توفي في المستشفى فورا.

الإعلامي القطري المتميز طرح تساؤل على صفحته على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وأرفق بسؤاله فيديو للراحل عبد الله قبل وفاته يتحدث فيه عن تهديدات وصلته بالقتل من قبل النظام المصري.

وقال الحرمي بتغريدته التي لسعها الدبور ما نصه: المرحوم #عبدالله_محمد_مرسى النجل الأصغر للرئيس المصري الراحل #محمد_مرسي يعلن يوم وفاة والده #الرئيس_محمد_مرسي أنه تلقى تهديدات بالإعتقال والقتل .. فهل بالفعل توفي بسكتة قلبية أم أن الأمر يتجاوز ذلك ..؟”

وقال الراحل في الفيديو ماذا سيفعلون سيعتقلونني، فإنهم يعتقلون الآلاف في سجونهم وانا لست أفضل منهم، سيقتلونني، فقد قتلوا والدي، إنما هذا الطريق نمشي به ولن نتوقف.

وكان خبر وفاة عبد الله أصغر أبناء الرئيس المصري المنتخب الذي تم إعتقاله بعد إنقلاب الجيش عليه وتنصيب عبد الفتاح السيسي مكانه بالقوة بعد إرتكاب مجازر كبيرة في مصر، قد صدم العالم العربي وضجت مواقع التواصل الإجتماعي بالترحم عليه و التساؤل هل مات فعلا بسكتى قلبية عادية أم قتل كما تم قتل والده بالسم البطيء؟