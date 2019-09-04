الدبور – في خبر صدم الجميع في العالم العربي، أعلن عن وفاة عبد الله نجل الرئيس المصري السابق الذي تم إغتياله بالسجن، وقيل إنه تعرض لسطتة قلبية حادة وهو يقود السيارة وحاولوا إسعافه إلا إنه توفي في المستشفى فورا.

الإعلامي القطري المتميز طرح تساؤل على صفحته على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وأرفق بسؤاله فيديو للراحل عبد الله قبل وفاته يتحدث فيه عن تهديدات وصلته بالقتل من قبل النظام المصري.

وقال الحرمي بتغريدته التي لسعها الدبور ما نصه: “المرحوم #عبدالله_محمد_مرسى النجل الأصغر للرئيس المصري الراحل #محمد_مرسي يعلن يوم وفاة والده #الرئيس_محمد_مرسي أنه تلقى تهديدات بالإعتقال والقتل .. فهل بالفعل توفي بسكتة قلبية أم أن الأمر يتجاوز ذلك ..؟”

المرحوم #عبدالله_محمد_مرسى النجل الأصغر للرئيس المصري الراحل #محمد_مرسي يعلن يوم وفاة والده #الرئيس_محمد_مرسي أنه تلقى تهديدات بالإعتقال والقتل ..

فهل بالفعل توفي بسكتة قلبية أم أن الأمر يتجاوز ذلك ..؟#مصر #وفاة_عبدالله_مرسي pic.twitter.com/gfBN3SkK1a — جابر الحرمي (@jaberalharmi) September 4, 2019

وقال الراحل في الفيديو ماذا سيفعلون سيعتقلونني، فإنهم يعتقلون الآلاف في سجونهم وانا لست أفضل منهم، سيقتلونني، فقد قتلوا والدي، إنما هذا الطريق نمشي به ولن نتوقف.

وكان خبر وفاة عبد الله أصغر أبناء الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي الذي تم إعتقاله بعد إنقلاب الجيش عليه وتنصيب عبد الفتاح السيسي مكانه بالقوة بعد إرتكاب مجازر كبيرة في مصر، قد صدم العالم العربي وضجت مواقع التواصل الإجتماعي بالترحم عليه و التساؤل هل مات فعلا بسكتى قلبية عادية أم قتل كما تم قتل والده بالسم البطيء؟

عاجل….



إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله

وفاة عبد الله ابن الرئيس الشهيد #محمد_مرسي نتيجة أزمة قلبية مفاجئة pic.twitter.com/j13K8Dx9q7 — محمد الداية #فلسطين 🇵🇸 (@MOHAMMEDDDAYA1) September 4, 2019

#محمد_مرسي

الكثير من الاشخاص لا يعرفون ان

الدكتور محمد مرسي رحمه الله

كان مناظلا صابرا صامتا رغم الاذى

الذي لحق به عند توليه الحكم في

مصر لقد اغلقوا كل الابواب في وجهه

لم يساعدوه وجد مصر في ضيقة

من الديون التي تركها مبارك

فقام الحكام العرب بصده وعزلوه

وسجنوه وقتلوه انهم خونة pic.twitter.com/1A0cxAcBW2 — محبة.الله (@qEalFjhWONWoSjM) September 3, 2019