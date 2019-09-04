الدبور – ما أعلن الإعلامي المتميز عن حلقة جديدة من برنامجه ما خفي أعظم، الذي كشف في حلقاته السابقة الكثير من الأسرار و الخفايا، خصوصا ما يتعلق بدول حلف الشر و الإمارات و البحرين، حتى بدأت حلقات اللطم بين الذباب و الإعلام الإماراتي السعودي عن هوية الحلقة الجديدة وعن أي بلد وأي فضيحة.

ولأن فضائح دول حلف الشر كثيرة وأسرارهم أكثر، إحتار الذباب كيف يهاجم إعلان الحلقة الجديدة أو التخمين عن هويتها ونوعية الفضيحة.

وقد نشر تامر المسحال على صفحته على موقع تويتر، فيديو قصير عن الحلقة الجديدة من برنامجه ما خفي أعظم ولم يفصح عن تفاصيل أكثر و أكتفى بقول قريبا على في سبق تحقيقي جديد يكشف خبايا ملف شائك ومعقد، كعادته لتشويق الناس لمتابعة الحلقات التي حظيت بنسبة مشاهدات عالية.

وتوقع النشطاء أن تكون الحلقة عن الجواسيس الذين كانوا يعملون في قناة الجزيرة وقضية قناة Beout وذلك من خلال بعض المشاهد التي تم بثها وهي عبارة عن قاعة محكمة في وظهرت الشرطة القطرية في الفيديو بالإضافة إلى عدة شاشات تلفزيونية فيها مباريات كرة قدم.

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