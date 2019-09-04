الدبور – ما أعلن الإعلامي المتميز تامر المسحال عن حلقة جديدة من برنامجه ما خفي أعظم، الذي كشف في حلقاته السابقة الكثير من الأسرار و الخفايا، خصوصا ما يتعلق بدول حلف الشر السعودية و الإمارات و البحرين، حتى بدأت حلقات اللطم بين الذباب و الإعلام الإماراتي السعودي عن هوية الحلقة الجديدة وعن أي بلد وأي فضيحة.

ولأن فضائح دول حلف الشر كثيرة وأسرارهم أكثر، إحتار الذباب كيف يهاجم إعلان الحلقة الجديدة أو التخمين عن هويتها ونوعية الفضيحة.

وقد نشر تامر المسحال على صفحته على موقع تويتر، فيديو قصير عن الحلقة الجديدة من برنامجه ما خفي أعظم ولم يفصح عن تفاصيل أكثر و أكتفى بقول قريبا على قناة الجزيرة في سبق تحقيقي جديد يكشف خبايا ملف شائك ومعقد، كعادته لتشويق الناس لمتابعة الحلقات التي حظيت بنسبة مشاهدات عالية.

#ما_خفي_أعظم .. قريبا على #قناة_الجزيرة في سبق تحقيقي جديد يكشف خبايا ملف شائك ومعقد pic.twitter.com/2QmRRvchFb — تامر المسحال (@TamerMisshal) September 4, 2019

وتوقع النشطاء أن تكون الحلقة عن الجواسيس الذين كانوا يعملون في قناة الجزيرة وقضية قناة Beout وذلك من خلال بعض المشاهد التي تم بثها وهي عبارة عن قاعة محكمة في قطر وظهرت الشرطة القطرية في الفيديو بالإضافة إلى عدة شاشات تلفزيونية فيها مباريات كرة قدم.