الدبور – كلما إقترب الحدث الذي أصابهم بالجنون كلما زادت هجمتهم وحقدهم على دولة قطر الصغيرة جدا جدا، والتي لا تستحق أن تذكر كما ردد حارس بارات دبي ضاحي خلفان في أكثر من تغريدة، تقريبا خمس مرات يوميا، ووعد قبل أشهر إنه لن يذكر اسم قطر أبدا لأنها صغيرة جدا جدا.

ولكن مع إقتراب موعد مونديال كأس العالم، ومع إقتراب أن يصبح الحلم العربي حقيقة واقعة، تزداد وتيرة الحقد و الغيرة لدى عيال زايد، فقد أصيب ضاحي خلفان بالسعال الديكي عندما اعلنت دولة قطر وكشفت عن شعار مونديال قطر، وبعد أن رفع في عواصم عربية كبيرة واستثنت قطر الإمارات و السعودية من الحدث الأهم في العالم.

فقد نشر حارس بارات دبي تغريدة يهزأ بها من شعار المونديال، ووصفه إنه يشبه الثعبان، وكل شخص ينظر للأمور بصفاته هو، ولأن أفعال الإمارات في العالم العربي و الإسلامي كالثعبان الخبيث، شاهد خلفان الشعار كالثعبان.

وقال الحارس الأمين لبارات سموه ما نصه: “مصمم الشعار اقتبسه من الأفعى…اقتباس موفق..”

ليتلقى كمية كبيرة من الردود التي زادت السعال لديه ولعيال زايد، وقالت الناشط القطرية لوله بنت جاسم آل الثاني ما نصه: “لأن أفعال الأفعى تسكنكم وتشبهكم! وقد شاهدنا سلوكها في أفعالكم في اليمن وليبيا ومع قطر وقريباً لدغتها القاتلة للسعودية لذا طبيعي جداً تراها أفعى! أما ملايين العرب رأوا قلباً مفتوح لهم.”

لأن أفعال الأفعى تسكنكم وتشبهكم!

وقد شاهدنا سلوكها في أفعالكم في اليمن وليبيا ومع قطر وقريباً لدغتها القاتلة للسعودية لذا طبيعي جداً تراها أفعى! أما ملايين العرب رأوا قلباً مفتوح لهم. — لولوه بنت جاسم آل ثاني (@lulwaalthani) September 3, 2019

وقال ناشط آخر واصفا الحقد الإماراتي الذي لا ينتهي: “الحقد يجري في دمائكم ، كان الاولى ان نفتخر جميعاً كعرب ان دولة عربية كقطر ستستضيف فعالية كأس العام هذه التظاهرة الكروية العالمية ، ولكن عمى البصيرة اعمى قلوبكم قبل أبصاركم . طرد الامارات من اليمن مطلب وطني”

الحقد يجري في دمائكم ، كان الاولى ان نفتخر جميعاً كعرب ان دولة عربية كقطر ستستضيف فعالية كأس العام هذه التظاهرة الكروية العالمية ، ولكن عمى البصيرة اعمى قلوبكم قبل أبصاركم . طرد الامارات من اليمن مطلب وطني. — مطهر عنان (@mutaher1976) September 3, 2019