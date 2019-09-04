الدبور – مدرس كويتي إرتكب جريمة بشعة بحق طفل من طلابه، فبدل أن يعلمه الأخلاق قام بهتك عرضه في جريمة لا تغتفر في القانون الكويتي و إن تنازل صاحب الحق عن حقه، حيث قضت محكمة كويتية، بسجن المعلم مدى الحياة، لارتكابه جريمة تحرش بأحد طلابه، إعتبرتها المحكمة هتك عرض.

ورفضت المحكمة، الأربعاء، التنازل الذي حصل عليه المتهم من أهل المجني عليه، واعتبرت القضية “خطيرة وغير أخلاقية”، ولا علاج لها سوى الردع بأقصى عقوبة، وهي الحبس مدى الحياة.

ولفتت المحكمة، إلى أن الحكم واجب “حتى لو حصل الجاني على تنازل من المجني عليه”، وفقا لصحيفة “القبس”.

يشار إلى أن “شذوذ المعلم لم يتم اكتشافه داخل المدرسة، لكنه كان يحصل على حسابات بعض الطلبة في (سناب شات)، ويقوم بمراسلتهم بشكل خاص بعد انتهاء العمل، وكان يرسل صورا خادشة للحياء”، حسب الصحيفة.

واستطاع المعلم، لاحقا، أن يواعد أحد طلبته (المجني عليه)، حيث قام بالتحرش به، دون أن يرتكب ما كان ينوي القيام به بالشكل الكامل، لكن القانون يعتبر أي نوع من أنواع التحرش بمنزلة “هتك عرض”.

وقال مصدر مطلع، إن “المحكمة اعتبرت هذا المعلم على درجة عالية من الخطورة على باقي الطلبة، ولهذا السبب قضت بأقصى أنواع العقوبات بحقه”.

واعتبرت المحكمة الجريمة “فادحة”، و”واحدة من أخطر الجرائم التي تصب في خانة انتهاك براءة الصغار والإخلال بدور المعلم”.