الدبور – يرعبهم اسم مرسي، هكذا وصف ناشط مصري الصور التي سربت من مراسم دفن عبد الله محمد مرسي الأبن الأصغر للرئيس المصري السابق محمد مرسي، الذي لحق بوالده الذي تم إغتياله بسجنه بعد أقل من ٣ أشهر.

و دُفن عبد الله، النجل الأصغر للرئيس الراحل محمد مرسي، في الثانية من صباح اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي، مجاوراً لمقبرة والده، شرقي العاصمة القاهرة، وسط تواجد أمني، وفق محامي الأسرة.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن عبد المنعم عبد المقصود، محامي أسرة مرسي، “انتهت مراسم دفن عبد الله ( 25 عاما)، بحضور كامل أسرته وأشقاء أبيه، بمقبرة مجاورة لوالده الراحل بمدينة نصر”.

وأوضح أن إجراءات الدفن استغرقت نحو ساعة وسط حضور أمني أيضاً، بالإضافة إلى حضور أصدقاء لنجل مرسي بمحيط منطقة المقابر.

وكشف عبد المقصود، أن السلطات المصرية، سمحت لأسامة نجل مرسي، والمحبوس حالياً بالخروج من محبسه وحضور مراسم الدفن.

وأشار إلى أن أفراداً من أسرة وعائلة مرسي، أدوا صلاة الجنازة على نجل الأخير، في وقت سابق من مساء الخميس بمشرحة زينهم (وسط القاهرة)، قبل أن تسمح السلطات أن ينتقل لمثواه الأخير لدفنه بجوار مقبرة والده.

وأوضح أن كافة أشقاء عبد الله، وهم أسامة وأحمد وعمر والشيماء، بالإضافة إلى والدته (نجلاء مسيل) حضروا مراسم الدفن.

ومن المفارقات أن يتشابه نجل مرسي مع والده، في لحظات النهاية، حيث مات الاثنان وفق تقارير طبية رسمية بأزمة قلبية مفاجئة، ودفناً متجاورين، ليلاً في نفس التوقيت تقريباً، مع غياب الحضور الشعبي المتوقع في مثل هذه الجنازات لأسباب بينها أمنية.

وقال الناشط أحمد البقري عضو الجبهة الوطنية في تغريدة نشر فيها بعض الصور المسربة من مراسم الدفن، حيث منعت الكاميرات و الصحافة من تغطية الجنازة، ويظهر بها التواجد الامني الكبير بأسلحتهم وكأنهم في حرب وليس جنازة بعد منتصف الليل كالخفافيش، وقال ما نصه: “اسم #مرسي يرعبهم، اصغر ابناء الرئيس الشهيد #عبدالله_مرسي ابن الـ 25 عاما هكذا خافوا من جسده ودفنوه في ظلامات الليل وسط حراسة مشددة.. ارتحت يا عبدالله وعند الله تجتمع الخصوم”

اسم #مرسي يرعبهم، اصغر ابناء الرئيس الشهيد #عبدالله_مرسي ابن الـ 25 عاما هكذا خافوا من جسده ودفنوه في ظلامات الليل وسط حراسة مشددة.. ارتحت يا عبدالله وعند الله تجتمع الخصوم💔

#ارحل_ياسيسي pic.twitter.com/NitD97xGTl — أحمد البقري (@AhmedElbaqry) September 6, 2019

وانتقل جثمان نجل مرسي الذي كان يرقد في أحد المستشفيات غرب القاهرة إلى مشرحة زينهم (وسط القاهرة) تنفيذا لقرار النيابة العامة، وفق حديث أسرة مرسي.

وفي وقت سابق الخميس، قالت أسرة مرسي، إنه “لا شبهة جنائية” في وفاة عبد الله، وفق ما ذكره محامي الأسرة.

ومساء الأربعاء، توفي عبد الله، إثر أزمة قلبية مفاجئة، وفق ما أدلى به عبد المقصود، وأحمد مرسي، المتحدث باسم الأسرة شقيق الراحل.

وكان الرئيس الراحل محمد مرسي، توفي أثناء محاكمته في يونيو الماضي، إثر نوبة قلبية مفاجئة أيضاً، وفق ما أعلنت القاهرة آنذاك.