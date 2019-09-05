الدبور -عبد الخالق عبد الله، الوزير وجه الإمارات المشرق و الأكثر تعليما وثقافة، و الأستاذ بالجامعة، و الناشط على موقع تويتر، فهو يمارس عمله كأستاذ على موقع تويتر فقط، لأنه يغرد أكثر من القذر حمد المزروعي نفسه، وفي تسابق مع حارس بارات دبي ضاحي خلفان، وكأن الحكومة الإماراتية بأجهزتها الأمنية و السياسية و التعليمية لا عمل لها إلا التغريد ضد قطر مع ان قطر صغيرة جدا جدا جدا.

عبد الخالق بن زايد غرد يسأل و يبحث عن العقلاء في قطر، وسرد لهم الجرائم التي إرتكبها أمير قطر بحقهم وطلب منهم التدخل بعد أن عجز شيطان العرب عن كل المحاولات الشيطانية وصرف المليارات، والآن يريد العقلاء التدخل في الجريمة التي إرتكبها أمير قطر، وما هي الجريمة بوجهة النظر الشيطانية؟

الأستاذ عبد الخالق عبد الله، فال في تغريدته التي لسعها الدبور ما نصه: “قام الامير تميم بن حمد ب 12 زيارة الى تركيا وقام اردوغان ب 15 زيارة الى قطر خلال 5 سنوات ووقعت تركيا وقطر 30 اتفاقية استثمارية وأمنية وعسكرية بما في ذلك اقامة قاعدتين عسكريتين لتركيا في قطر. هذا التعاون كلّف قطر 25 مليار $ حتى الآن في شكل ابتزاز وجشع اردوغاني. اين هم عقلاء قطر.”

من الناحية القرقاشية العلمية زيارة أمير قطر الشيخ تميم لتركيا تعتبر جريمة، وبما أن عبد الخالق الأستاذ المتفضي لقطر فقط، جلس خلف كمبيوتره يعد زيارات أمير قطر لتركيا، وزيارات الرئيس التركي لقطر، فإنه ربما يعد ملفا قويا ليقدمه في مجلس الأمن عن تجاوزات قطر.

وقام بعد عدد الإتفاقيات التي وقعتها قطر، وبغض النظر عن العدد الذي ذكره و الرقم الذي ذكره عن كلفة الإتفاقيات المتبادلة بين البلدين، يبدو أنالأستاذ البروفسور نسى ما قدمته بلده من مليارات ومازالت في مؤامراتها التي تمتد حول العالم الإسلامي كله، من سوريا إلى ليبيا مرورا في فلسطين والملاين التي تصرف على دحلان، هذا طبعا غير تكلفة الحرب على اليمن، ولا ننسى ثمن الجزية لترامب ليتغاضى عن ما يقوم به شيطان العرب في المنطقة، وتم دفع ٤٥٠ مليار دولار بزيارة واحدة وليس مشاريع على مدى ٢٥ عاما بين بلدين تربطهما علاقة قوية وليست مصالح.

عبد الخالق وجه الإمارات المشرق، والذي لا يختلف كثيرا عن حمد المزروعي ولا ضاحي خلفان إلا بالأسلوب فقط، وكالعادة وضع نفسه في موقف محرج أمام متابعيه، فوصلته ردود قوية من النشطاء على تغريدته، الدبور لسع بعض التغريدات القوية ويعرضها لكم:

اين عقلاء الشعب الأماراتي من تبذير أموالهم في شراء اسلحة لتدمير الشعوب العربية والاسلامية بمائات المليارات من الدولارات وفي الأخير هذه الاسلحة المليارية تذهب هباءا منثورا حرقها بولاعة .. pic.twitter.com/6dC78hnzbj — سنحيا كراما (@snahiakerama) September 5, 2019

تدفع #الامارات 100 مليون دولار كل يوم في حربها في #اليمن ولم تستفد اي شيء، بل انه بعد خمس سنوات اصبحت منبوذه من الشعب اليمني اين هم عقلاء الامارات لكي ينصحون ابن زايد عن هذه المغامرات الفاشلة في اليمن، كلها من أجل أطماعه في الجزر والموانئ اليمنية.. وفي الأخير سيرحل من اليمن صاغر. — موران محمد اليافعي (@Moran_Moh) September 4, 2019

وهلاّ تفضلت مشكوراً باستعراض المبالغ التي دفعتها أبوظبي لكل نظام ديكتاتوري ابتداءً من الاسد للبشير وأهبل العصر السيسي و….و…..التآمر على الشرعية اليمنية والقائمة تطووووووول…..

حبذا لو بقيت يادكتور بمستوى الشهادات والالقاب التي تحملها وتحليت بقليل من الموضوعية والمصداقية… — رشا | Rasha (@Rasha_Rasha000) September 4, 2019

علاقة قطر و تركيا تسعى لرفاهية الشعوب أما علاقات الإمارات مع الآخرين فهي صممت لدمار الشعوب هذا هو الفرق بيننا و بينكم .

قلي ماذا صنعتم في اليمن ، ليبيا ، مصر ، تونس ، سوريا ، حتى فلسطين تسعون إلى بيعها و بيع الأقصى .

أتمنى أن تعرف الفرق . — محارب قديم (@QIpsxKkspy46EZu) September 4, 2019

الزيارات المتبادله بين بلدين شقيقين شيء احابي ومطلوب بين الدول الشقيقه وبدل ماتسأل اين عقلاءقطراسأل نفسك اين عقلاء الامارات من اهدارأموال الشعب الاماراتي في الخراب والدماروتمويل الحروب والمؤامرات على الدول من مصرالى ليبيا الى حرب اليمن التي تكلف يومياً مئات الملايين من الدولارات — راشد بن عرار النعيمي (@rashedalnam1) September 4, 2019

وكم كلفت مؤامرات مبزق على الدول العربية والاسلامية ..

افلست #الصندوق السيادي

وزعزعت وضع #دبي الاقتصادي

وانهارت طيران #الاتحاد

وتاثرت #الخطوط #الاماراتية

وانخفض العقار في #دبي و #ابوظبي

ورفع ميناء #جبل_علي وزاره

هل تقدر عبدالخالق تقول كم خسرت #الامارات بالارقام في ما ذكرت — ✳️ الأدعم | افداك تميم (@sul535_Q) September 5, 2019