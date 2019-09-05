الدبور -، الوزير وجه المشرق و الأكثر تعليما وثقافة، و الأستاذ بالجامعة، و الناشط على موقع تويتر، فهو يمارس عمله كأستاذ على موقع تويتر فقط، لأنه يغرد أكثر من القذر حمد المزروعي نفسه، وفي تسابق مع حارس بارات دبي ضاحي خلفان، وكأن الحكومة الإماراتية بأجهزتها الأمنية و السياسية و التعليمية لا عمل لها إلا التغريد ضد قطر مع ان قطر صغيرة جدا جدا جدا.

عبد الخالق بن زايد غرد يسأل و يبحث عن العقلاء في قطر، وسرد لهم الجرائم التي إرتكبها أمير قطر بحقهم وطلب منهم التدخل بعد أن عجز عن كل المحاولات الشيطانية وصرف المليارات، والآن يريد العقلاء التدخل في الجريمة التي إرتكبها أمير قطر، وما هي الجريمة بوجهة النظر الشيطانية؟

الأستاذ عبد الخالق عبد الله، فال في تغريدته التي لسعها الدبور ما نصه: “قام الامير تميم بن حمد ب 12 زيارة الى تركيا وقام اردوغان ب 15 زيارة الى قطر خلال 5 سنوات ووقعت تركيا وقطر 30 اتفاقية استثمارية وأمنية وعسكرية بما في ذلك اقامة قاعدتين عسكريتين لتركيا في قطر. هذا التعاون كلّف قطر 25 مليار $ حتى الآن في شكل ابتزاز وجشع اردوغاني. اين هم عقلاء قطر.”

من الناحية القرقاشية العلمية زيارة أمير قطر الشيخ تميم لتركيا تعتبر جريمة، وبما أن عبد الخالق الأستاذ المتفضي لقطر فقط، جلس خلف كمبيوتره يعد زيارات أمير قطر لتركيا، وزيارات الرئيس التركي لقطر، فإنه ربما يعد ملفا قويا ليقدمه في مجلس الأمن عن تجاوزات قطر.

وقام بعد عدد الإتفاقيات التي وقعتها قطر، وبغض النظر عن العدد الذي ذكره و الرقم الذي ذكره عن كلفة الإتفاقيات المتبادلة بين البلدين، يبدو أنالأستاذ البروفسور نسى ما قدمته بلده من مليارات ومازالت في مؤامراتها التي تمتد حول العالم الإسلامي كله، من سوريا إلى ليبيا مرورا في فلسطين والملاين التي تصرف على دحلان، هذا طبعا غير تكلفة الحرب على اليمن، ولا ننسى ثمن الجزية لترامب ليتغاضى عن ما يقوم به شيطان العرب في المنطقة، وتم دفع ٤٥٠ مليار دولار بزيارة واحدة وليس مشاريع على مدى ٢٥ عاما بين بلدين تربطهما علاقة قوية وليست مصالح.

عبد الخالق وجه الإمارات المشرق، والذي لا يختلف كثيرا عن حمد المزروعي ولا ضاحي خلفان إلا بالأسلوب فقط،  وكالعادة وضع نفسه في موقف محرج أمام متابعيه، فوصلته ردود قوية من النشطاء على تغريدته، الدبور لسع بعض التغريدات القوية ويعرضها لكم: