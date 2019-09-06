الدبور – القذر حمد المزروعي وفي سياق هجومه المستمر على سلطنة عمان وشعبها وقيادتها، ومن ضمن خطة شيطان العرب في إستفزاز العمانيين كل فتة، نشر فيديو لهدف الهند ضد منتخب عمان ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الخامسة بتصفيات كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

وعلق على الفيديو عجبني حماس المعلق الهندي، ويقصد إستفزاز الجمهور العماني للهدف الأول الذي سجله المنتخب الهندي ضد منتخب عمان، ومع أن المنتخب العماني قلب الخسارة إلى فوز، عندما سجل ربيع المنذر هدف التعادل للمنتخب العماني، قبل أن يسجل محسن الخالدي هدف الفوز لعمان في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة، لنتهي المباراة ٢-١ لصالح منتخب عمان.

ويبدو أن المزروعي نسي فضيحة خسارة منتخبهم أمام قطر في بطولة كأس آسيا وعلى أرضهم، وأراد النشطاء العمانيين تذكيره بها، وبما إنه أعجب بتعليق المعلق الهندي، رد عليه النشطاء بنشر فيديو تعليق المعلق العماني الشهير خليل البلوشي عندما قال “الهيدوس داس عليهم دوس” عندما سجل حسن الهيدوس الهدف الرابع و الأخير في مباراة كانت بمثابة فضيحة للمنتخب الإماراتي، حيث فاز منتخب قطر عليهم بأربعة أهداف نظيفة، وكانت مباراة سهلة إنتهت برمي الجمهور الإماراتي الراقي الأحذية على المنتخب القطري.

وكان رد النشطاء في سلطنة عمان ضربة معلم أخرست المزروعي ومن تبعه من الضالين، حيث نشر أكثر النشطاء الفيديو و أكتفوا بدون تعليق، فإذا أعجبك تعليق المعلق الهندي على هدف وحيد تحول إلى خسارة، فشاهد تعليق المعلق العماني على الهدف الرابع مقابل لا شيئ عندما داس عليهم الهيدوس دوس.

عجبني معز وهو يعزف على الاوتار الاربعه😂💔 🇴🇲💜🇶🇦 pic.twitter.com/EecgoADxAO — 💜🇾🇪👑ياااافعيه👑🇶🇦💜 (@lpvt3Q) September 6, 2019