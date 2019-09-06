الدبور – في تطور خطير لقضية مقتل الفتاة إسراء غريب في ظروف غامضة من قبل عائلتها، و أثارت قضيتها ضجة إعلامية و شعبية كبيرة في الوطن العربي لما تحمله من تفاصيل مروعة، كان الدبور قد نشر تفاصيلها من قبل مع التسجيلات و الفيديوهات وردات فعل النشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي.

حيث وجهت فتاة تدعى ”منار حويطات“ – قالت في وقت سابق، إنها صديقة إسراء غريب – رسالة للمنظمة العربية لحقوق الإنسان عبر حسابها في موقع التواصل ”فيسبوك“، تطالب فيها بحماية والدة إسراء بعد تهديدات، للتخلي عن الشهادة لصالح ابنتها.

وقالت ”حويطات“: ”هناك مخطط لتصفية والدة إسراء من زوج أختها محمد صافي وشقيقه أنس، وهي تعاني من ضغوطات نفسية وحالتها الصحية سيئة، وذلك بهدف منعها من قول الحقيقة والخروج للإعلام، ولتدعي أن وفاة ابنتها كانت طبيعية“.

وأضافت الفتاة عبر حسابها، أن هناك ”تطورات خطيرة“ ستصرح بها خلال الساعات القادمة، تخص خطيب إسراء غريب.

وكانت النيابة العامة في فلسطين، قد أكدت استمرار التحقيقات في قضية إسراء، التي راحت ضحية عنف أسري، وفق ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية.

وأشارت النيابة في بيان صادر عنها إلى أن ”هناك تقدمًا كبيرًا في التحقيق قد تم إنجازه“.

وأوضح البيان بأنه تم ”سماع العشرات من الشهود، وتدوين أقوال كل الأشخاص الذين تربطهم صلة بالمرحومة، خاصة الذين رأت النيابة إمكانية الاستفادة من أقوالهم وشهاداتهم في كشف الحقيقة، ونتيجة لذلك تم توقيف 3 أشخاص على خلفية واقعة الوفاة“.