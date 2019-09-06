الدبور – القذر حمد المزروعي الناطق الرسمي لعيال زايد و الصديق الصدوق لولي عهد أبوظبي شيطان العرب بن زايد، نشر فيديو فيما يبدو لتحسين صورة الإمارات التي دمرها بأخلاقه القذرة وتنافسه مع ضاحي خلفان بالتقرب من كبيرهم الذي علمهم القذارة.

الفيديو هو لحدث لم يشاهده المزروعي من قبل في أبوظبي وتم نشره بشكل واسع على جميع وسائل التواصل الإجتماعي، وقامت شرطة أبوظبي بعمل مونتاج للفيديو الذي صور في أحد شوارع أبوظبي بواسطة الكاميرات المنتشرة فيها في كل ركن، ووضعت موسيقى تصويرية تشويقية ليخرج كأنه فلم من أفلام البطولة للأطفال.

الفيديو الذي لفت إنتباه المزروعي وسط جدوله المزدحم في شتم قطر و اليمن و سلطنة عمان و الكويت، عبارة عن رجل مسن قطع الشارع، ومن ثم أصابته ربما ضربة شمس ففقد وعيه وسقط في آخر الشارع.

الفيديو يوضح كيف سارع المارة لإنقاذ المسن في الشارع وهذا أمر عجيب، وليس هذا فقط، بل قاموا بعمل لن تشاهده في أي مكان في العالم كما ظهر في الفيديو وكما تمت عملية المونتاج و الكتابة، لقد قام أحدهم بالإتصال بالإسعاف، نعم بمبادرة شخصية منه إتصل بالإسعاف وتم إنقاذ المسن.

هذا الحدث الفريد و الغريب على أبوظبي إستحق عمل مونتاج خاص له، واستحق أن ينشره حمد المزروعي كحدث فريد و غريب من نوعه على الإمارة التي إشتهرت بالشر و المؤامرات منذ قيامها.

شاهد الفيديو ولا تخرج قبل أن تقول سبحان الله كيف لحدث مثل هذا أن يحدث في إمارة الشر ومركز شيطان العرب أبوظبي: