الدبور – انتشرت مجموعة من الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر مشاهد مرعبة للإعصار دوريان، الذي يضرب السواحل الأمريكية.

وارتفعت حصيلة ضحايا إعصار دوريان، في جزر الباهاما إلى 43 شخصا، بحسب تقارير وسائل إعلام، بحسب قناة “إن بي سي” الأمريكية.

وذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية أن 35 شخصا لقوا حتفهم في الإعصار بجزر أباكوس وثمانية ف جراند باهاما، وما زالت عمليات البحث والإنقاذ مستمرة.

https://twitter.com/AeronauticsAnd/status/1170388860435668993?s=20

وأكد المركز الأمريكي الوطني لرصد الأعاصير أنه على الرغم من التراجع التدريجى لقوة الإعصار، لكنه من المتوقع أن يحافظ الإعصار على قوته خلال الأيام المقبلة.

وسبب الإعصار دوريان دمارا هائلا في جزر الباهاما وتأهب مسؤولو الإغاثة، يوم الثلاثاء، لأزمة إنسانية بدأ نطاقها يتكشف.

وأظهرت لقطات مصورة من الجو فوق جزيرة أباكو الكبرى أحياء غمرتها مياه الفيضان ومبان مهدمة وقوارب منقلبة وحاويات شحن متناثرة مثل دمى اللعب. واقتلعت الجدران أو الأسقف جزئيا في كثير من المباني التي لم تدمر بالكامل.

STORM RESCUE: PETA’s emergency team rescued a “wind-battered” pelican in Virginia Beach, that was feeling the effects of Hurricane Dorian as the storm lashed parts of the east coast. https://t.co/ln5SCxzYOJ pic.twitter.com/EbX0ZqLsga — World News Tonight (@ABCWorldNews) September 8, 2019

وأفادت توقعات، يوم 2 سبتمبر، بأن ثاني أقوى أعاصير الأطلسي المسجلة سيضرب الأرخبيل على مدار الساعة، ثم يتحرك ببطء نحو الساحل الشرقي للولايات المتحدة، إذ أمرت السلطات بإجلاء أكثر من مليون شخص في ولايات فلوريدا وساوث كارولاينا وجورجيا، بحسب صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية.

ولم تصدر تقديرات لضحايا الإعصار المصنف من الفئة الخامسة، والذي غطى جزيرتي جريت أباكو وغراند باهاما بقطع المعدن الملتوية وشظايا الأخشاب.

وقال الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، إن رياحا تصل سرعتها إلى 320 كيلومترا في الساعة أدت لتدمير أو تضرر أكثر من 13 ألف منزل.

Video captures the moment a large construction crane collapses in Halifax, Canada, as Hurricane Dorian approaches pic.twitter.com/gLLYmTRLvg — BNO News (@BNONews) September 7, 2019

This father who is blind carried his son with disabilities to safety when Hurricane Dorian blew the roof off their home in the Bahamas pic.twitter.com/fGfbOFIO0c — NowThis (@nowthisnews) September 7, 2019