الدبور – أشعلت صورة مسربة لزوجة الفنان العراقي كاظم الساهر من حفل زفاف ولدها وسائل التواصل الإجتماعي، حيث تعتبر هذه المرة الأولى التي تظهر زوجة كاظم الأولى و التي تزوجها قبل الشهرة و المال، وطلقها بعد الشهرة.

و قبل زفاف عمر نجل قيصر الغناء كاظم الساهر، تحدّثت وسائل إعلاميّة عن إمكانية منع التصوير في حفل الزفاف تحاشياً لإلتقاط صورٍ لزوجة الساهر الأولى الّتي تبتعد عن الأضواء.

وفي حين التقط المدعوون الصور التذكاريّة والفيديوهات التي انتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي، تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي صورة نُسبت إلى زوجة كاظم الساهر الأولى “ام وسام”.

وأثارت هذه الصورة بلبلةً كبيرة نظراً إلى عدم ظهور “أم وسام” علناً في السابق إلا مرّة واحدة قبل سنوات في حفل زفاف أحد أبنائه وكانت ترتدي آنذاك الحجاب باللون الأزرق.