الدبور – إنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لتاجر عماني يعرض فيه بضائع إشتراها من الإمارات وهي منتوجات عمانية من بلده، ولكنها أقل ثمنا بكثير في الإمارات من السلطنة نفسها التي تنتجها، مع أجور الشحن و الضريبة و النقل و الأكل و السهر و التغليف وخلافه، و السؤال طب ليش؟

ويظهر بالمقطع الذي لسعه الدبور من تويتر، منتج “السراميك” الخاص بشركة الشمس العُمانية، ويتحدث التاجر العُماني بالفيديو عن أن هذا المنتج قد اشتراه هو من الإمارات وبأسعار أقل من سعر الشركة التي تبيع به في عُمان، وتساءل عن سبب هذا وتفسير هذه الظاهرة الغريبة.

من جانبه علق الإعلامي عادل الكاسبي مستنكرا:”هل فعلا البضائع العمانية تصدر إلى دولة الإمارات ثم تباع لنا بأقل من السعر الذي يباع به حاليا في السلطنة.”

وتابع:”إذا كانت الإجابة نعم والسبب يعود لشراء كميات كبيرة في السوق الخارجي ، فكيف يمكن توجيه المنتج العُماني للعمانين في الدرجة الاولى والسوق العُماني وكيف يمكن تحقيق الخصوصية في أسعار المنتجات الوطنية عندما تباع في عمان ويكون المستهلك عماني ؟”

شيء محزن يبايعونا منتجات بلادنا من الإمارات بسعر أرخص عن عمان

كل يوم نشو فيديو جديد، مرة الدجاج والحين البلاط ومرة قطع غيار السيارات

فهمونا كيف أرخص في الإمارات بعد إضافة سعر النقل والضريية؟🙇



أظن بس بطاطس عمان نفس السعر pic.twitter.com/yZNTevvyJY — Sultan AL Mahrouqi (@sultan8822) September 7, 2019

ليثير الفيديو النشطاء في السلطنة وأعادو نفس الشؤال طب ليش؟!

وعلق نشاط ليؤكد الحادثة وضرب مثل آخر حيث قال: “البترول والغاز الُعماني رخيص في الخارج وغالي في الداخل والأسماك الٌعمانية أرخص في أسواق العين الإماراتية؟ خيراتها ما حال أهلها الفقراء واتركوا عنكم الفلسفة والعذر بالجهل وأقبح من ذنب!!”

البترول والغاز الُعماني رخيص في الخارج وغالي في الداخل والأسماك الٌعمانية أرخص في أسواق العين الإماراتية؟

خيراتها ما حال أهلها الفقراء واتركوا عنكم الفلسفة والعذر بالجهل وأقبح من ذنب!! — Hilal Oman (@HilalOm73196012) September 7, 2019

وقال آخر ما نصه: “خليها على الله ياصديقي ازيدك من الشعر بيت في صناعية العين توجد محلات عُمان جميع الأغراض لي فالمحل يتم استيرادها من مصانع فالسلطنة مكتوب منتج عماني للتصدير فقط ومعتمدة في دولة الامارات مع صعوبة اشتراطاتهم من ناحية المواصفات والجودة وترجع تصدر من العين لمحلات فالبريمي مره أخرى”

خليها على الله ياصديقي ازيدك من الشعر بيت



في صناعية العين توجد محلات عُمان جميع الأغراض لي فالمحل يتم استيرادها من مصانع فالسلطنة مكتوب منتج عماني للتصدير فقط ومعتمدة في دولة الامارات مع صعوبة اشتراطاتهم من ناحية المواصفات والجودة وترجع تصدر من العين لمحلات فالبريمي مره أخرى — سري للغاية (@lPKULNHtWO3GR58) September 7, 2019

ويبقى السؤال المحير للجميع: طب ليش؟!!