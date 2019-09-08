الدبور – رغم كل المحاولات التي قادها المتحدث الرسمي باسم ولي عهد أبوظبي القذر حمد المزروعي ومموعة من اللجان الإلكترونية لضرب السياحة في سلطنة عمان، بوصفها غير آمنة للسياحة حيث إتهمها المزروعي بأنها الدولة الاكثر في نسبة حوادث السيارات المميتة، وينتشر بها الامراض المعدية.

و أثارت الحملة وقتها ضجة كبيرة، ولاقت ردود من الإماراتين أنفسهم حيث كانت اعداد من زار السلطنة في الصيف هذا العام تفوق أعداد العام الماضي بكثير حسب الإحصائيات الرسمية من المعابر.

فقد أوضح مؤشر التنافسية للسفر والسياحة للعام 2019م بأن السلطنة جاءت من بين الدول الأكثر أمانًا للسياحة.

وحسب خبر نشرته قناة “سي أن أن سياحة” الأمريكية فإن مؤشر التنافسية اختار 3 دول صنفت الأكثر أمانًا للسياحة وهي سلطنة عمان وفنلندا وأيسلندا، بينما صنف المؤشر دول السلفادور ونيجيريا واليمن من بين الدول الأقل أمانًا.

كما كشف المؤشر بأن السلطنة تقدمت 8 مراكز بين الدول التي ينصح بزيارتها في العام 2019 حيث احتلت السلطنة المركز 58 بعد أن كانت في المرتبة 66 في المؤشر السابق.

وكان حمد المزروعي المقرب من ولي عهد أبوظبي بن زايد قد شن حملة على السياحة في سلطنة عمان بنشر عدة تغريدات يحذر فيها الإماراتيين من السفر إلى السلطنة في الصيف للسياحة، وقال في إحدى تغريداته القذرة:” قلت قبل ان صلاله لا تستحق التعب عزيزي الخليجي عمرك لا تصدق صور وترويج سياحي الواقع مختلف شوف راي اهل عمان في صلاله واترك عنك التطبيل وداعايا الدفع مسبقاً الا اذا كنت من محبين الباعوض”