الدبور – وصفها بعجوز خيبر، هي ناشطة سعودية هاجمت سلطنة عمان، وهاجمت السلطان قابوس، فرد عليها ناشط عماني واطلق عليها لقب عجوز خيبر السعودية.

إنها الناشطة السعودية سعاد الشمري، التي تواصل هجومها على السلطنة حسب التعليمات التي خرجت للكل وهي منهم بان توجه البوصلة الآن على سلطنة عمان وبدون ي حدود او أخلاق كما كانت الهجمة على دولة قطر و أميرها.

ونشرت عجوز خيبر سعاد الشمري تغريدة ترد فيها على ناشط عماني كان قد رد على تغريدتها التي تحرض فيها فتيات السلطنة على التمرد ولكي يصبحن مثل فتيات السعودية بحريتهن، الناشط رد عليها بكل أدب وقال فيها: “الحمد لله رب العالمين انعم علينا بسلطان كريم أعطى المرأة العُمانية كافة حقوقها فكانت منذ عصر النهضة الوزيرة والوكيله والطبيبة والموظفة بجميع قطاع الوزارات والشركات الخاصة ومنها كابتن الطائرة وكانت تقود السيارة في وقت أنتِ محرومة من ركوب السيارة في المقعد الخلفي ومن الدراسة”

لترد عليه بكل وقاحة الذباب التي إعتاد عليها الدبور، بتغريدة لا علاقة لها بالموضوع بالأساس ولا مكان لها، حيث قالت ما نصه: “السلطان قابوس استقبل وطبع مع #اسرائيل بالتوفيق يا الثور”

ومع إنها من أشد المطبعين بالأساس ولها صداقات كبيرة من الصهاينة، وزيارات ومعايدات متبادلة بينهم، إلا إنها ذكرت هذا الموضوع لأنها لم تملك الرد الشافي على تغريدته.

ورد الناشط العماني الشرس في دفاعه عن السلطنة على ردها ليصفها بعجوز خيبر، وقال في تغريدته التي لسعها الدبور ما نصه: “استقبال السلطان قابوس يا عجوز خيبر لنتنياهو حرق كروت دحلانكم في واشنطن كرتاً كرتاً على نار هادئة بوقت يعمل فيه العمال والمقاولين بالمملكة العزيزة ليل نهار لاستكمال مشروع القاعدة الجوية الإسرائيلية الجديدة في تبوك لحماية عرضكن و شرفكن (أن وجد) من صواريخ الحوثي وإيران (كبيرة الحجم)”

استقبال السلطان قابوس يا عجوز خيبر لنتنياهو حرق كروت دحلانكم في واشنطن كرتاً كرتاً

على نار هادئة

بوقت يعمل فيه العمال والمقاولين بالمملكة العزيزة ليل نهار لاستكمال مشروع القاعدة الجوية الإسرائيلية الجديدة في تبوك لحماية عرضكن و شرفكن (أن وجد) من صواريخ الحوثي وإيران (كبيرة الحجم) https://t.co/CsuIWU1F4J — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) September 7, 2019

و أضاف في تغريدة ثانية: “ثم انك من أكبر مؤيدي التطبيع مع الكيان فلماذا تستخدمينه الان كورقة اتهام؟ أعلم أنك جاوزتي السبعين بعد المائة من العمر لكن ذلك لا يعفيك مما تكتبيه عندما يعود إليك الرشد بعيدا عن ما تتعاطينه من منكر”

ثم انك من أكبر مؤيدي التطبيع مع الكيان فلماذا تستخدمينه الان كورقة اتهام؟

أعلم أنك جاوزتي السبعين بعد المائة من العمر لكن ذلك لا يعفيك مما تكتبيه عندما يعود إليك الرشد بعيدا عن ما تتعاطينه من منكر — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) September 7, 2019

وكانت عجوز خيبر قد نشرت تغريدة مستفزة رد عليها النشطاء في السلطنة وقالت فيها: “واصلن الصمود والطموح والأمل وستصلن #عمانيات_نطالب_بالغاء_التصاريح #عمانيات_نطالب_بإلغاء_التصاريح2 دعواتنا لكن #ساعه_استجابه بالتوفيق وان يرزقكم كما رزقنا بمن عز وحرر ومكن #المرأة_السعودية حتى وصلنا مرحلة #على_حد_سواء وكل شقيقاتنا بالخليج #حقوق_المرأة_القطرية“