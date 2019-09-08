الدبور – ناشط إماراتي مشهور ومعروف على موقع تويتر ومقرب من صناع القرار في دولة المؤامرات العربية “الإمارات” نصح دولة قطر بعدم التسرع في المصالحة مع السعودية في هذا الوقت، و خصوصا بعد البيان السعودي و الأخبار التي تفيد بقرب حل مشكلة الأزمة التي إختلقتها الإمارات ونفذتها السعودية بدون تفكير ولا وعي سياسي.

حيث نشر الناشط المشهور و الذي يعمل في جهاز المخابرات الإماراتي ومقرب من صناع القرار و الذي يغرد تحت اسم بدون ظل، وعادة تصدق تغريداته وتسيرباته، نشر تغريدة على حسابه على موقع تويتر قال فيها ما نصه، كما لسع الدبور: “انصح حكومة قطر بعدم الاستعجال في المصالحة مع السعودية ، حيث ينوي الامير محمد بن سلمان ، ان يطلب من دولة قطر ان تغض الطرف قناة الجزيرة عن صفقة القرن وتحديدا”، سحب ملف القدس من الاردن ويخشى الامير محمد بن سلمان من توجيه قناة الجزيرة على هذا الامر.”

انصح حكومة قطر بعدم الاستعجال في المصالحة مع السعودية ، حيث ينوي الامير محمد بن سلمان ، ان يطلب من دولة قطر ان تغض الطرف قناة الجزيرة عن صفقة القرن وتحديدا"، سحب ملف القدس من الاردن ويخشى الامير محمد بن سلمان من توجيه قناة الجزيرة على هذا الامر. — بدون ظل (@without__shadow) September 8, 2019

وتوالت الردود على نصيحة الضابط الإماراتي، وقال له ناشط قطري: “مانحتاج للنصيحه وفروها على انفسكم حكومتنا ابخص واللي يآمر فيه شيخنا تميم هو اللي بيصير #انتهى_الكلام“

وقال ناشط آخر: “لا هم مفتكرين تميم أمير البحرين ولا إيه”

لا هم مفتكرين تميم أمير البحرين ولا إيه 😂 — حربه الثامن عشر 😎 (@j2kor45) September 8, 2019

انت من قالك احنا نبي الصلح والله بدونهم احنا بالف خير وربي من قالوا في صلح انة حتى الليل مانام ماتخيل اجوف سعوديين واماراتين ببلادنا والله اكرة يوم بحياتي 🥺 — تميم المجد (@nadya_q1973) September 8, 2019

وفر نصايحك مش انت اللي تعلم قطر . 😂😂😂 اذا دول عظمى على قولتكم عجزت 😂😂😂 — Monamoon_8 (@monamoon_8) September 8, 2019

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