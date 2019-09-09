الدبور – في ضربة قاسية للإحتلال الإسرائيلي من قبل السلطة الفلسطينية التي وعدت بإجراءات قوية و حازمة لمواجهة التعنت الصهيوني و التجاوزات التي لا يمكن السكوت عنها، لا ليس القدس، بل حجز بضع ملايين من أموال الضرائب التي تحصلها.

وحتى تتراجع دولة الإحتلال عن مشروع صفقة القرن وبناء المستوطنات وفي خطوة أولى تعتبر الأقوى و الأشد قررت منع إستيراد العجول الإسرائيلية إلى الأراضي اللسطينية و الإكتفاء بالحمير الإسرائيلية و الماعز.

حيث أكد الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم أن مجلس الوزراء قرر في جلسته الأسبوعية، اليوم الإثنين، وقف استيراد العجول من إسرائيل للأراضي الفلسطينية.

وأوضح ملحم، أن القرار يأتي ضمن الخطة الاقتصادية التي وضعتها الحكومة الفلسطينية من أجل تنفيذ سياسة الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار ملحم إلى أن القرار يأتي ضمن سلسلة من القرارات المتعلقة بتطبيق خطة الانفكاك الاقتصادي عن إسرائيل، وتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي الأخيرين.

وشدد على أن القرار سيعمل على تعزيز الإنتاج المحلي الفلسطيني، والانفتاح الاقتصادي، كما سيؤدي للاستيراد من الأسواق العربية.

يذكر أن المجلسين الوطني والمركزي قررا اتخاذ خطوات عملية للانفكاك الاقتصادي عن إسرائيل، بالإضافة إلى مراجعة شاملة لاتفاقية باريس الاقتصادية بين السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية.