الدبور – مجزرة حقيقية حصلت لباص مدرسة في دولة السعادة، إثر وقوع حادث أليم فجع أهالي دولة السعادة الإمارات.

وقد كشفت هيئة الطرق والمواصلات بدبي في دولة السعادة أن ”شاحنة صهريج المياه التي اصطدمت مع حافلة مدرسية، أمس الاثنين، مخالفة لقانون حظر الشاحنات على شارع الخيل، حيث أسفر الحادث عن إصابة 15 طالبًا و3 مشرفات وسائق الصهريج.

وأشارت الهيئة إلى أنّ ”قانون حظر سير الشاحنات على شارع الخيل يسري في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وحتى 8:30، وفترة الظهيرة من الساعة 13 وحتى 15، والمسائية من الساعة 17:30 وحتى الساعة 20“.

وبحسب صحيفة ”البيان“ المحلية، أكدت الهيئة أنها تتابع مع شرطة دبي التحقيق في الحادث، والتحقق من استيفاء النقل المدرسي للاشتراطات والمتطلبات الواجب توفرها، وفقًا للائحة التنفيذية المنظمة للنقل المدرسي في دبي.

وكانت ”إدارة مرور دبي“ أعلنت أن المعلومات الأولية تشير إلى عدم ترك مسافة كافية بين المركبتين.

ووقع الحادث المروري على جسر معبر الخليج التجاري بين حافلة مدرسية تابعة لمدرسة ”مدرستنا“ الثانوية الإنجليزية – فرع الورقاء- التابعة لمجموعة ”جيمس للتعليم“، وصهريج مياه.