الدبور- الفنان عاصي الحلاني في حالة حرجة جدا بعد نقله إلى المستشفى إثر سقوطه عن ظهر الحصان هوايته المفضلة و التي يمارسها بإستمرار في مزرعته في لبنان.

حيث تداول العديد من رواد موقع التغريدات العالمي ’’تويتر‘‘ أنباء تفيد تعرض الفنان اللبناني عاصي الحلاني، لحادث سقوط عن ظهر حصانه في مزرعته، وهو ما أثار قلق متابعيه خاصًة أنه تم نقله إلى مستشفى الرياق ببيروت لتلقي العلاج اللازم.

وكشف العديد من الرواد عبر تغريداتهم تفاصيل من هذا الحادث، فقالت متابعة تُدعى تانيا كفوري: ’’وقوع الفنان عاصي الحلاني عن حصانه وهو بحالة حرجة جدًا في مشفى رياق“.

وقوع الفنان عاصي الحلاني عن حصانه وهو بحالة حرجة جدا في مشفى رياق . — Tania kfoury (@Taniakfoury1) September 9, 2019

وأضاف حساب آخر: ”تعرض الفنان عاصي الحلاني لإصابة في ذراعه الشمال بعد سقوطه من الحصان في مزرعته ونقل على إثرها إلى مستشفى الرياق ودخل الطوارئ لنيل المعالجة اللازمة“.

تعرض الفنان عاصي الحلاني لاصابه في ذراعه الشمال بعد صقوطه من الحصان في مزرعته ونقل على اثرها الى مستشفى الرياق ودخل الطوارئ لنيل المعالجه اللازمه pic.twitter.com/W4rwK7EhaM — Stars and celebrities 💡 (@DAlsheikhly) September 9, 2019

من جانبه أعرب الفنان عاصي الحلاني، عن استيائه من الشائعات التي أفادت بأنه تعرض لكسر في يده اليسرى بعد سقوطه عن ظهر الحصان مؤكدًا أنه لم يتأذى إلى هذا الحد.

وتابع الفنان اللبناني في تصريحات صحفية له أنه سقط عن ظهر الحصان الذي كان يركض بسرعة 80 كيلو متر في الساعة، وهو ما عرّضه لكسر في إصبع يده اليسرى وبعض الخدوش والجروح في وجهه وجسده.

ونفى الحلاني، ما أُثير أيضًا حول إصابته بالعمى منوهًا أن قليلًا من الغبار دخل إلى عينيه فحجب عنه النظر مطمئنًا جمهوره على حالته الصحية.

على صعيد آخر، أكد ماجد الحلاني مدير أعمال عاصي الحلاني، في تسجيل صوتي عبر تصريحات تلفزيونية له أن الفنان اللبناني في حالة صحية جيدة وأنه تلقى العلاج في المستشفى، حيث كان إصبع يده مرضوض ولكنه لا يستطيع التحدث، منوهًا أنه سيأخذ فترة راحة للعودة بشكل جيد.