الدبور – أثارت عضو مجلس الشورى السعودي، كوثر الأربش، جدلًا بين ناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي؛ بعد استضافتها والكاتب الصحفي أحمد عوض في برنامج ”اتجاهات“ للحديث عن ”الحركة النسوية“ في المملكة.

وهاجمت ”الأربش“ حقوقيات بلادها، واصفة إياهن بـ“بلطجية الحقوق“، مبينة ”أن من صفاتهن إشعار الطرف الآخر بالعار، بوصف الرجل بالذكر، وهو تصنيف جنسي، واتهام الرجل باتهامات عدة“، مؤكدة أن ”النسويات“ غير ”النساء“، دون أن توضح الفرق في مقصدها بين المصطلحات.

ولم تكتف عضو مجلس الشورى بذلك، مضيفة: ”لتكون نسويًا حقيقيًا لا بد أن تكون شاذًا جنسيًا“، لافتة إلى أن ”حركة النسوية في السعودية بعد 2017 لا علاقة لها بحقوق المرأة“.

بغض النظر عن عبارة ( #انثبري_ياكوثر )!

كل شيء توقعته يصدر منها، الا انها تستخدم هذا الوصف!

ألا يعتبر هذا (قذف)؟

إلقاء التهم جزافاً أصبح بهذه السهولة؟

>بصراحة، أعتقد أن الكل انصدم في شخصيتها!

❌ممكن تكون لحظة إنفعال! لكن اللي ما يقدر يسيطر على أعصابه، لا يطلع في برامج تعرض للناس❌ pic.twitter.com/rugdr3Dddy — إبراهيم المنيف (@altamimi14) September 9, 2019

وانتقد ناشطون وناشطات شاركوا في هاشتاغ #انثبري_يا كوثر، تصريحات الأربش، مستنكرين وصفها لنساء بلادها بهذه الأوصاف.

وعلق الإعلامي إبراهيم المنيف بالقول: ”بغض النظر عن عبارة ( #انثبري_يا كوثر ) ! كلام أحمد عوض وهدوؤه وتركيزه وسرده للحكي، يُدرّس بصراحة وضع النقاط على الحروف بكل سلاسة ووضوح! > بعكس الطرف الآخر، اللي ماخذها بالهيلمة والصياح والتقليل من الآخر، والتي تدل على، إما “فقر في المعرفة” أو “تصفية حسابات”“.

وأضاف: ”بغض النظر عن عبارة ( #انثبري_يا كوثر )! أنا ما أدري ليه الانفعال، واتهام الطرف الآخر بعدم المعرفة؟ (خصوصًا أنه حدث في لقاء سيعرض للناس)! أجل تحت الهواء كيف ستتم مناقشة المواضيع؟ وماهي التهم التي سيتم توجيهها؟ >اللي ما يقدر “يناقش” موضوع أو قضية أمام الناس، ما راح يقدر يحل مشاكلهم“.

كما انتقد ”المنيف“ وصف الأربش للحقوقيات بـ“الشاذات جنسيًا“: ”بغض النظر عن عبارة ( #انثبري_يا كوثر )! كل شيء توقعته يصدر منها، إلا إنها تستخدم هذا الوصف! ألا يعتبر هذا (قذف)؟ إلقاء التهم جزافًا أصبح بهذه السهولة؟ >بصراحة، أعتقد أن الكل انصدم في شخصيتها! ممكن تكون لحظة انفعال! لكن اللي ما يقدر يسيطر على أعصابه، لا يطلع في برامج تعرض للناس“.

كما استنكر الإعلامي المنيف، تصريح عضوة الشورى بتجريد الرجل من رجولته بسبب وصفه بالذكر، منوهًا إلى أن القرآن الكريم وصف الرجل بـ“الذكر“.

بدوره، استنكر الباحث عبدالله العلويط، كلام الأربش، وكتب: ”نفس مصيبتنا دائمًا ومصيبة التيار الديني قبلها، وهي أنهم يأتون إلى شواذ بداخل حركة ما.. ثم يعطونهم اسم الحركة كاملًا بلا تحديد ليعطوا انطباعًا بأن كل الحركة أو الفكر كذلك من الأساس قولي النسوية الشاذة وليس كل الحركة النسويه وريّحي نفسك وريحينا“.

#انثبري_ياكوثر نفس مصيبتنا دائما ومصيبة التيار الديني قبلها ، وهي أنهم يأتون إلى شواذ بداخل حركة ما .. ثم يعطونهم اسم الحركة كاملا بلا تحديد ليعطوا انطباع أن كل الحركة أو الفكر كذلك

من الأساس قولي النسوية الشاذة وليس كل الحركة النسويه وريّحي نفسك وريحينا — عبدالله العلويط (@abdullah_alweet) September 9, 2019

وانتقدت ناشطة تدعى ”الريم“ كلام الأبرش قائلة: ”متخيلين إنها تمثل صوت السعوديات في مجلس الشورى!“.

وأيدتها ”كهرمانة“: ”دي كيف تمثل صوت السعوديات في مجلس الشورى ما تعرف تناقش ولا تسمع آراء ولاتقبل تعترف بغلطها أو على الأقل تصحح مفاهيمها ولاتتثقف ولا عندها حسن حوار ما عندها غير الهجوم والصراخ والسب والشتم بالله مين عينها عضو دي ماتمسك حتى كرسي استقبال في صالون صدق إلي قال #انثبري_يا كوثر“.

ودافع فريق عن كوثر الأربش، حيث قال المحامي أحمد عجب: ”#شكرًا_كوثر_الأربش لأنك عريتِ ثقافة #النسويات الضحلة ومدى جهلهن وعدائهن الغوغائي للرأي الآخر وأقرب دليل، مفردة هاشتاق #انثبري_يا كوثر، والذي يجبرنا لإعادة المطالبة بحق هذه الفئة بالتعليم ودخول المدارس حتى (يفكين الخط) ويدركن لغة الحوار الحضاري مع إمكانية دمج الصفوف الأولية بمؤيديهن“.