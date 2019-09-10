الدبور – في جريمة مروعة قتلت أم طفليها الاثنين، عبر إغراقهما بالبحر في مدينة فيلوتشنسك الروسية، وذلك بعدما أخبرها زوجها أنها الزوجة الثانية، وأن زوجته الأولى تقطن في وطنه الأصلي أوزبكسان، بالإضافة إلى إعلان رغبته بالزواج من نساء أخريات.

واصطحبت إيكاترينا خافتشينا، البالغة من العمر 27 عامًا، طفليهما إلى البحر، وعندما وصلت إلى الشاطئ حملت ابنتها البالغة من العمر سبعة أسابيع من العربة، ثم ربطتها على خاصرتها، مع شقيقها البالغ من العمر خمسة أعوام، وسارت بهما داخل البحر، وغمرتهما في الماء، وحاولت أن تغرق نفسها معهما، وفقًا لصحيفة ”ذا صن“ البريطانية.

وما أن سمع سكان المنطقة صرخات الطفلين حتى سارعوا بإخراج الأم وطفليها من البحر، إلا أن الطفلة كانت متوفاة، فيما لحق بها شقيقها عند نقله للمستشفى.

واحتجزت الشرطة الأم، حيث تواجه عقوبة السجن 20 عامًا، في حال ثبوت إدانتها بالقتل، وفقًا للقانون في روسيا.