الدبور – إنتفضت سلطنة عمان على مواقع التواصل الإجتماعي بالدعاء لامير الصباح، فور إنتشار خبر إصابته بوعكة صحية في الولايات المتحدة الامريكية أثناء زيارة رسمية للرئيس الأمريكي ترامب وتم تأجيلها لبعد الإنتهاء من الفحوصات الطبية اللازمة.

و تفاعل مغردون عُمانيون داعين ومبتهلين إلى الله أن يمن على بموفور الصحة والعافية.

ولسع الدبور عدة تغريدات من موقع تويتر هذا الصباح تلهج بالدعاء لأمير الكويت، وكأنه اميرهم ولم يفرقوه عن السلطان قابوس، وشملوا سلطانهم بالدعاء مع أمير الكويت.

حيث قال ناشط ما نصه : اللهم اشفي #الشيخ صباح امير الانسانيه شفاء لا يغادر سقمًا اللهم ألبسه وصاحب الجلاله قابوس المعظم لباس الصحة والعافية يارب العالمين. اللهمّ اشفهم، ، واحفظخم ، اللهمّ آمين. … أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، ولا كاشف له إلّا أنت يا ربّ العالمين، آمين#امير_الانسانيه”

وقال ناشط يمني أيضا ما نصه: “الأخوة الكويتيين الأشقاء اعذرونا فهذا ليس اميركم فحسب بل أميرنا أيضا وابونا خيرة سابق من سابق ولاحق وصل خيرة إلا عندنا في صحراء اليمن فنحن نتألم لالم سموة الكريم سائلين المولئ عزوجل أن يمن عليه بالشفاء العاجل”

ونشر ناشط فيديو قال إنه أول ظهور علني للأمير في الولايات المتحدة بعد تعافيه من الوعكة الصحية، حيث قال ما نصه: “اول ظهور لصاحب السمو بأمريكا الله يحفظه . . وندعو الله أن يعيد لنا سموه وهو في أحسن حال.”