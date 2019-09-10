الدبور – إنتفضت سلطنة عمان على مواقع التواصل الإجتماعي بالدعاء لامير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، فور إنتشار خبر إصابته بوعكة صحية في الولايات المتحدة الامريكية أثناء زيارة رسمية للرئيس الأمريكي ترامب وتم تأجيلها لبعد الإنتهاء من الفحوصات الطبية اللازمة.

و تفاعل مغردون عُمانيون داعين ومبتهلين إلى الله أن يمن على أمير الإنسانية بموفور الصحة والعافية.

ولسع الدبور عدة تغريدات من موقع تويتر هذا الصباح تلهج بالدعاء لأمير الكويت، وكأنه اميرهم ولم يفرقوه عن السلطان قابوس، وشملوا سلطانهم بالدعاء مع أمير الكويت.

حيث قال ناشط ما نصه : “اللهم اشفي #الشيخ صباح امير الانسانيه شفاء لا يغادر سقمًا اللهم ألبسه وصاحب الجلاله قابوس المعظم لباس الصحة والعافية يارب العالمين. اللهمّ اشفهم، ، واحفظخم ، اللهمّ آمين. … أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، ولا كاشف له إلّا أنت يا ربّ العالمين، آمين#امير_الانسانيه”

اللهم اشفي #الشيخ صباح امير الانسانيه شفاء لا يغادر سقمًا اللهم ألبسه وصاحب الجلاله قابوس المعظم لباس الصحة والعافية يارب العالمين. اللهمّ اشفهم، ، واحفظخم ، اللهمّ آمين. … أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، ولا كاشف له إلّا أنت يا ربّ العالمين، آمين#امير_الانسانيه pic.twitter.com/g2ViyTGTZJ — المختلف (@viinsstt) September 10, 2019

وقال ناشط يمني أيضا ما نصه: “الأخوة الكويتيين الأشقاء اعذرونا فهذا ليس اميركم فحسب بل أميرنا أيضا وابونا خيرة سابق من سابق ولاحق وصل خيرة إلا عندنا في صحراء اليمن فنحن نتألم لالم سموة الكريم سائلين المولئ عزوجل أن يمن عليه بالشفاء العاجل”

الأخوة الكويتيين الأشقاء اعذرونا فهذا ليس اميركم فحسب بل أميرنا أيضا وابونا خيرة سابق من سابق ولاحق وصل خيرة إلا عندنا في صحراء اليمن فنحن نتألم لالم سموة الكريم سائلين المولئ عزوجل أن يمن عليه بالشفاء العاجل #صباح_الاحمد_الصباح pic.twitter.com/SkFkoHaz5Z — fahad alhdashy 🇾🇪 (@Fahads2019) September 9, 2019

اللهم اشف عبدك #صباح_الاحمد_الصباح شفاء لايغادر سقما



اللهم البسه لباس الصحة والعافية يارب العالمين pic.twitter.com/ZZ4Baj3m9L — ⁦🇴🇲⁩حمدالكاسبي/قابوس⁦🇴🇲⁩ (@hamadkasbi) September 10, 2019

ونشر ناشط فيديو قال إنه أول ظهور علني للأمير في الولايات المتحدة بعد تعافيه من الوعكة الصحية، حيث قال ما نصه: “اول ظهور لصاحب السمو بأمريكا الله يحفظه . . وندعو الله أن يعيد لنا سموه وهو في أحسن حال.”