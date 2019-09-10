الدبور – إنتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي صورة لأب عماني و أثارت الكثير من النشطاء الذي علقوا على الصورة و اعادوا نشرها مرة ثانية على حسابات محتلفة في السلطنة، حيث وصل عدد الغعجاب في الصورة حتى كتابة الخبر أكثر من ألف.

الصورة لأب عماني يحمل ابنته على كتفه ويحمل باليد الثانية حقيبة مدرستها ويذهب بها إلى المدرسة مشيا على الأقدام فيما يبدو، وعلق ناشر الصورة بكلمات أثرت بالمتابعين مما دعاهم للتعليق عليها و إعادة نشر التغريدة مع الصورة.

وقال الناشط الذي نشر الصورة “هذا هو #العُماني يحمل مستقبل وطنه على كتفه واليد تحمل ما تتسلح به تلك الطفلة لمستقبل عمان كم انتي محظوظة يا ابنتي فحق لك ان تتفاخري بأب علمه #قابوس كيف يحافظ على اجيال المستقبل”

ليرد عليه الناشط إسحاق بن سالم بن حمود السيابي، وهو نائب رئيس مجلس الشورى السابق متأثرا بالتغريدة وقال ما نصه: “تغريدة رائعة جدا.. ادمعت العين سعادة وفرحة”

تغريدة رائعة جدا.. ادمعت العين سعادة وفرحة…🌹🌹💌

#اسحاق_السيابي — اسحاق بن سالم بن حمود السيابي (@ishaqsiabi) September 9, 2019

وقال الناشط ناصر الجساسي أيضا: “صورة مؤثرة جدآ.”

صورة مؤثرة جدآ. — نـاصــر الجسـاسـي (@NASERALJSSASI) September 9, 2019

بينما قالت مديرة مدرسة بمحافظة مسقط أمل بنت عبد الرحمن الخروصي ما نصه: “الأب حمل الحقيبة خوفا من ثقلها ع ظهر ابنته الصغيرة ..هكذا هم الآباء يحملون هم الابناء منذ ولادتهم الى شيبهم”

الأب حمل الحقيبة خوفا من ثقلها ع ظهر ابنته الصغيرة ..هكذا هم الآباء يحملون هم الابناء منذ ولادتهم الى شيبهم 😓 — أمل بنت عبدالرحمن الخروصي (@amalalkharusi) September 9, 2019