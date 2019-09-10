الدبور – ظن نفسه ينتقد أو يوجه النصيحة لعمر بن الخطاب فتحدث الدكتور السعودي عمر المقبل بكل راحة وانتقد هيئة الترفيه، وكأنه شتم الذات الإلهية، فتم إعتقاله بتهمة توجيه النصيحة لسمو الأمير أبومنشار، مع غنه كررها أكثر من مرة إنه ليس ضد الترفيه بل ضد الفجور، ولكن ذكر الترفيه يكفي لتختفي خلف الشمس و القمر وكل المجرات في سعودية بن سلمان الجديدة.

الشيخ الدكتور “عمر المقبل”، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة القصيم، تم إعتقاله بسبب انتقاده ممارسات هيئة الترفيه في المملكة وليس الهيئة نفسها، حيث قال حساب “معتقلي الرأي”، على “تويتر”، مساء الثلاثاء، إنه تأكد من اعتقال “المقبل”.

وأضاف أن الاعتقال تم على خلفية مقطع انتشر له، قبل أيام، يبدي فيه رأيه بما تمارسه هيئة الترفيه، معتبراً أن مايجري “يسلخ المجتمع السعودي من هويته باسم الترفيه”.

وعلق الإعلامي نظام المهداوي على خبر الإعتقال وقال في تغريدة لسعها الدبور ما نصه: “قال رجل لعمر بن الخطاب اعدل يا عمر فقال له أحدهم تأدب مع أمير المؤمنين فرد عليه عمر دعه فلا خير فيه إن لم يقلها ولا خير فينا إن لم نسمعها #محمد_بن_سلمان وصبيه #تركي_آل_الشيخ أبو الترفيه ليسا بمكانة عمر بل آلهة لا تتقبل نصيحة والشيخ #المقبل غيب في المعتقلات لانه اعتقد ان فيه خيرا”

قال رجل لعمر بن الخطاب اعدل يا عمر فقال له أحدهم تأدب مع أمير المؤمنين فرد عليه عمر دعه فلا خير فيه إن لم يقلها ولا خير فينا إن لم نسمعها#محمد_بن_سلمان وصبيه #تركي_آل_الشيخ أبو الترفيه ليسا بمكانة عمر بل آلهة لا تتقبل نصيحة والشيخ #المقبل غيب في المعتقلات لانه اعتقد ان فيه خيرا pic.twitter.com/QlPdRMGytY — نظام المهداوي (@NezamMahdawi) September 11, 2019

وقال”المقبل”، في مقطع الفيديو، الذي تم تداوله في 7 من الشهر الجاري، إن الهيئة تجلب من وصفهم بـ”شذاذ الأفاق وفساقهم” إلى أرض الحرمين الشرفين.