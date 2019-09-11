الدبور – وقع حادث جديد في ما يطلقون عليه في سلطنة عمان شارع الموت أو طريق الموت لكثرة الحوادث فيه نظرا لخطورته و المنعطفات فيه، و السماح للشاحنات المرور منه مع أن هناك مطالبات حثيثة لمنع الشاحنات منه لأنها تسبب الكثير من الحوادث القاتلة.

وقالت شرطة عمان السلطانية على صفحتها على موقع تويتر في تغريدة ما نصه: “حالياً،، وقوع حادث تدهور شاحنة على عقبة العامرات بوشر واصطدامها بمركبة أخرى مع وجود مصابين وتوقف المسار المتجه إلى العامرات ، يرجى الإنتباه.”

الأمر الذي فتح باب النقاش مجددا و السؤال لماذا لم تمنع الشاحنات منه حتى اليوم، مع العلم أن هناك أكثر من حادث وقع في نفس المنطقة خلال الفترة الماضية.

وشارك الكثير من النشطاء بنشر تعليقات لشرطة عمان السلطانية و المسؤولين لإتخاذ قرار فوري بمنع الشاحنات، حيث قال ناشط: “نتمني من شرطة عمان السلطانية وقف استخدام عقبة العامرات للشاحنات. للأسف بشكل يومي يستخدم اصحاب الشاحنات هذه الطريق وجميع الحوادث التي تقع بعقبة العامرات سببها الشاحنات وبشكل أسبوعي هذه الحوادث”

نتمني من شرطة عمان السلطانية وقف استخدام عقبة العامرات للشاحنات. للأسف بشكل يومي يستخدم اصحاب الشاحنات هذه الطريق وجميع الحوادث التي تقع بعقبة العامرات سببها الشاحنات وبشكل أسبوعي هذه الحوادث — Abdulmalik Hilal Al Bahri (@albahri970) September 11, 2019

وقال ناشط آخر إنه بسيارة صغيرة الحجم ونشعر بخطر في هذا الطريق فكيف لشاحنه، حيث قال ما نصه: “متى تمنع الشاحنات من المرور بالعقبه نحن بسيارتنا ونحس بعض الأحيان ما نقدر نسيطر على السياره ما بالك بشاحنه والفرامل في أي لحظه ممكن يتعطل لإن نظام فرامل الشاحنات مختلف عن السياره مرتبط بضغط الهواء من كثر الضغط ممكن (البيب) ينفجر وتتعطل الفرامل نهائياً”

متى تمنع الشاحنات من المرور بالعقبه

نحن بسيارتنا ونحس بعض الأحيان ما نقدر نسيطر على السياره ما بالك بشاحنه والفرامل في أي لحظه ممكن يتعطل لإن نظام فرامل الشاحنات مختلف عن السياره مرتبط بضغط الهواء من كثر الضغط ممكن (البيب) ينفجر وتتعطل الفرامل نهائياً — asaad alsharyani (@ff3ac9ac02d4478) September 11, 2019

واذا جيت عقبه العامرات تحر عليك السياره واذا جيت الشارع الآخر يصيدك الادار ما تعرف عمرك وين بتروح — مردها تزززين❤ (@fRO0gyj8GEGMvTr) September 11, 2019

وقال آخر ما نصه: “لازم يصير كذا اولا العقبه للاستخدام اليومي ومعظم هذي الشاحنات اصلا من دون صيانه ولانه تم الاستماع لواحد مهندس ما يعرف كوعه من بوعه وبدل لا يفكر انه يسوي نفق تحت الجبل مثل العالم والنَّاس قال لا نسوي عقبه فوق الجبل وطبعا الكل صفقله”

واقترح آخر إنشاء نفق أكثر سهولة و أكثر أمانا من الجسر.