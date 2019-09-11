الدبور – نشر ناشط مجموعة من الأحداث التي تصادف في يوم ذكرى الحادث الإرهابي الذي وقع في نيويورك في الحادي عشر من سمبتمبر، واتهمت فيه السعودية، وقال أن هذه الأحداث المؤلمة تصادف في يوم الحادي عشر من سبتمبر.

وسرد الناشط المصري المعروف عبد الله الشريف الذي ينشر فييوهات مميزة على موقع يوتيوب و صفحته على موقع تويتر سلسلة من الذكريات المؤلمة في مثل هذا اليوم وقال:

أحداث مؤسفة في مثل هذا اليوم ٩/١١:

 وقوع عمر المختار في الأسر عام ١٩٣٠

سقوط رافعة الحرم ٢٠١٥

تأسيس دولة عام ١٩٧١

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