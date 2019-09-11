الدبور – نشر ناشط مجموعة من الأحداث التي تصادف في يوم ذكرى الحادث الإرهابي الذي وقع في نيويورك في الحادي عشر من سمبتمبر، واتهمت فيه السعودية، وقال أن هذه الأحداث المؤلمة تصادف في يوم الحادي عشر من سبتمبر.

وسرد الناشط المصري المعروف عبد الله الشريف الذي ينشر فييوهات مميزة على موقع يوتيوب و صفحته على موقع تويتر سلسلة من الذكريات المؤلمة في مثل هذا اليوم وقال:

أحداث مؤسفة في مثل هذا اليوم ٩/١١:

وقوع عمر المختار في الأسر عام ١٩٣٠

سقوط رافعة الحرم ٢٠١٥

تأسيس دولة الإمارات عام ١٩٧١

أحداث مؤسفة مثل هذا اليوم ٩/١١

وقوع عمر المختار في الأسر١٩٣٠

سقوط رافعة الحرم ٢٠١٥

تأسيس دولة الإمارات ١٩٧١ — عبدالله الشريف (@AbdullahElshrif) September 11, 2019

وتفاعل النشطاء مع التغريدة بمزيد من السخرية و الضحك، الدبور لسع بعض التعليقات وينشرها لكم:

اخطرهم تأسيس دولة الإمارات كان يوم استغفر الله العظيم اسود😂 — 💖Lola💖🇪🇬 (@LMohamed700) September 11, 2019

الاسوأ علي الاطلاق هو تاسيس دولة الامارات — علام (@AllamHassen) September 11, 2019

😂😂😂😂تأسيس عصابة الامارات — tarek benarous (@BenarousTarek) September 11, 2019