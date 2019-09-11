الدبور – قام فنان من سلطنة عمان بعمل لوحة فنية كهدية من سلطنة عمان الى أمير الإنسانية أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح، كتقدير من السلطنة للكويت و العلاقة المميزة و القوية بين البلدين و الشعبين.

ورسم الفنان العماني مجيد المعمري لوحة فنية على حائط كبير في قريته حرمول الواقعة في ولاية لوى في سلطنة عمان، وهي عبارة عن صورة رسم لأمير الكويت بطريقة إحترافية، وكتب عليها “الله يشفيك يا أمير الإنسانية”

ولاقت الصورة تفاعل جيد من قبل النشطاء في الكويت وأعاد الكثير منهم نشر الصورة على صفحاتهم على موقع تويتر وشكروه على مباردته الشخصية النابعة من القلب.

يذكر أن هذه ليست المرة الاولى التي يتفاعل معها الرسام مجيد المعمري الذي يشارك العالم برسم يعبر عن حزنه وافراحه على جدران قريته حرمول، مع أمير الكويت وكان قدر رسم أيضا صورة لأمير قطر الشيخ تميم وكتب كلنا تميم وقت إندلاع الأزمة التي إفتعلها ولي عهد أبوظبي شيطان العرب بن زايد وقام بحصار دولة جارة له.

وتفاعل الفنان العماني أيضا مع قضية إغتيال الرئيس المصري لاسابق محمد مرسي في سجنه قبل أشهر ورسم له صورة مميزة على حائط في قريته، حتى تحولت قريته الى لوحة فنية تعبر عن الكثير من الأحداث التي يتأثر بها الفنان مجيد العمري.

الرسام عبدالمجيد المعمري

لوى/سلطنة عمان

يشارك الحدث بالرسم كالعادة#محمد_مرسي pic.twitter.com/nuTgnyTJRy — هاشم المزروعي (@hashem_x) June 18, 2019

إقرأ أيضا: