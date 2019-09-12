الدبور – وقعت مشاجرة جماعية عنيفة في السعودية العظمى، بطريق عسفان في مكة المكرمة وبالقرب من الكعبة المشرفة، المدينة التي نزل بها القرآن وولد فيها نبي الأمة محمد عليه الصلاة و السلام، وبعد المشاجرة قام أحد الشباب بالركوب بسيارته ودهس شاب بطريقة مخيفة وقاتلة بدون إكتراث.

بالصدفة كان هناك رجل يشاهد المشاجرة وقام بتصويرها بالفيديو ووثق لحظة دهس الشاب المسكين وتطايره بالهواء قبل أن يسقط على الأرض بطريقة قوية وقاسية، وبقى الشاب على الأرض بدون حراك مع مرور السيارات بجانبه بدون إكتراث ولا إهتمام ولم يتوقف أحد لمساعدته أو إسعافه.

وقام مصور الفيديو في السعودية العظمى سعودية بن سلمان، بالتوقف و الطلب من المارة بإسعافه، ويبدو أن الجميع كان في حالة خوف من العصابة التي تشاجر معها، ولم يعرف حتى كتابة هذا الخبر سبب المشاجرة أو الحالة التي وصل لها الشاب الذي تعرض للدهس بشكل جنوني بدون رحمة ولا خوف.

في السعودية العظمى أفعل ماتشاء ولكن لا تنتقد هيئة الترفيه، فسينتهي بك المطاف خلال دقائق في المعتقل الذي لن تخرج منه إلا إلى القبر أو مستشفى المجانين في السعودية العظمى.

شاهد الفيديو لا وننصح أصحاب القلوب الضعيفة بمشاهدته.. عيال زايد هذا المنظر عادي شاهدوه لا تخافوا..

مشاجرة جماعية عنيفة بطريق عسفان في #مكة تنتهي بدهس أحد المتشاجرين وتتسبب بوفاته



للأسف الفوضى المخيفة هذه أصبحت تتكرر كثيرا في شوارعنا ! pic.twitter.com/AAsxX8duC0 — حقوق الضعوف (@hukusfof) September 12, 2019

إقرأ أيضا:

السعودية العظمى تعتقل طفلة منذ عامين مع والدتها في سجون الدب الداشر