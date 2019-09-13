الدبور- ظهر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح في فيديو انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي بعد تعافيه من الأزمة الصحية التي ألمت به فور وصوله الولايات المتحدة، ودخل على إثرها المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة.

وظهر أمير الكويت وهو يرتدي البدلة بعيدا عن الزي الشعبي الكويتي وهو يخرج من أحد مطاعم واشنطن العاصمة وكان بإنتظاره عدد من أبناء الكويت الذين إلتقطوا له فيديو سريع وهو خارج و ألقوا عليه السلام و الدعاء له بطول العمر، ورد بدوره عليهم السلام.

ولا يستطيع الدبور التأكد من كل ما ينشر على موقع تويتر.