الدبور – يبدو أن الشاهين العماني المغرد الناشط الذي إشتهر في الفترة الأخيرة، يبدو إنه ضرب فأوجع الإمارات، لتشن أم معاركها الخاسرة كالعادة ضده، وتقوم بحملة خاصة وقوية عليه، ولكن هذه الحملة فقط على ولاية تويتر كما أسماها الشاهين في تغريده له ردا على الهجوم الإماراتي عليه في مواقع التواصل الإجتماعي.

فقد إنتشر منذ صباح هذا اليوم وسم “هاشتاق” الشاهين لا يمثلني، وكأن الشاهين عرض نفسه متحدثا باسم العمانيين أو حتى باسم رفاقه أو عائلته، أو كما قال رشح نفسه لولاية تويتر، وما هو إلا ناشط من سلطنة عمان مخلص لبلده، وجد أن هناك حملة قوية على وطنه، فجاء من أقصى المدينة يسعى للدفاع عن وطنه لا أكثر.

الشاهين ضرب و ضرب وضرب، ويبدو أن ضرباته كانت موجعة جدا، حتى يقوم رئيس الذباب حمد المزروعي بتكوين جيش جديد من الحسابات الوهمية باسماء عمانية لتنشر وسم الشاهين لا يمثلني، ليظهره كشخص شاذ في سلطنة عمان ولا يوجد غيره من يفضح ممارسات الإمارات ضد السلطنة التي لا تنتهي.

وقال الشاهين ساخرا من الوسم في تغريدة لسعها رئيس قسم الدبابير ما نصه: “مساء الخير جميعاً نفيدكم بأنني لم أتقدم لعضوية اي مجلس ممثلاً عن ولاية تويتر لكن أعجبني صياح البعض ولطمهم

ملاحظة : كانت علامات الدهشة ممتعة على وجوه بعض الحسابات الوهمية التي افاقت من سباتها لتنشيط الوسم الذي أوشك أن يصل إلى ترند فاكتشفت انها محظورة #الشاهين_لا_يمثلني“

مساء الخير جميعاً

نفيدكم بأنني لم أتقدم لعضوية اي مجلس ممثلاً عن ولاية تويتر

لكن أعجبني صياح البعض ولطمهم 😈

ملاحظة : كانت علامات الدهشة ممتعة على وجوه بعض الحسابات الوهمية التي افاقت من سباتها لتنشيط الوسم الذي أوشك أن يصل إلى ترند فاكتشفت انها محظورة😈 #الشاهين_لا_يمثلني — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) September 13, 2019

وتفاعل النشطاء من سلطنة عمان مع هذا الوسم الإماراتي، ولسع الدبور العديد من التغريدات التي تدعم الشاهين وتقول بل يمثلني ويمثلني.

حيث نشر ناشط عماني تغريدة قال فيها: “التفكير الزايد مُتعب ومُرهق للبعض وبالأخص الطبقة الرقيقة التى تشعر بحساسية مُفرطه قد نتفق مع الشاهين ونختلف ولكن فعلا أوجع البعض وجعل رؤوسهم منبطحة كـ الانعام ! خذ الذباب كيف يدير الأمور تتصدر الترند هاشتقين في نفس الوقت والأغلب الذباب والطبقة الحساسة”

التفكير الزايد مُتعب ومُرهق للبعض وبالأخص الطبقة الرقيقة التى تشعر بحساسية مُفرطه قد نتفق مع الشاهين ونختلف ولكن فعلا أوجع البعض وجعل رؤوسهم منبطحة كـ الانعام !



خذ الذباب كيف يدير الأمور تتصدر الترند هاشتقين في نفس الوقت والأغلب الذباب والطبقة الحساسة😁#الشاهين_لا_يمثلني pic.twitter.com/7Uonx8Vewu — الفتـى العُمـاني🇴🇲 (@fisal_3amri97) September 13, 2019

وعلق ناشط عماني أخر على الوسم بتوجيه رسالة الى الشاهين العماني بقوله: “إلى أولئك الذين صدحوا بمل أفواههم بأن #الشاهين_لا_يمثلني ، أقول لهم: هذا شأنكم ، ولكن أدعم وبكل قوة كل حساب يكون سيفًا مسلطًا على أعداء الوطن ، وعلى كل من تسول له نفسه الاقتراب من اللحمة الوطنية. أيها

حلق عاليًا فأنت تمثل كل عمانيًا غيورًا على الوطن. #الشاهين_يمثلني“

إلى أولئك الذين صدحوا بمل أفواههم بأن #الشاهين_لا_يمثلني ، أقول لهم:

هذا شأنكم ، ولكن أدعم وبكل قوة كل حساب يكون سيفًا مسلطًا على أعداء الوطن ، وعلى كل من تسول له نفسه الاقتراب من اللحمة الوطنية.

أيها @_FALCON_01 حلق عاليًا فأنت تمثل كل عمانيًا غيورًا على الوطن.#الشاهين_يمثلني pic.twitter.com/UTba42V1Hk — احمد عمر (@Ahmed6644Omer) September 13, 2019

يبدوا ان الشاهين اوجعهم ، فشكرا لانك ترد على الكثير ممن يسيئون للوطن والسلطان ومنجزات النهضه ، فلا يضير نباح الكلاب عندما تشم رائحة اﻷسد،

فأعلم يا شاهين @_FALCON_01 إنك اقلقتهم واوجعت مضاجعهم #الشاهين_لا_يمثلني pic.twitter.com/ezUFHlqASp — نوال العامري (@nill6789) September 13, 2019

يقذفون السلطنة وسلطانها وشعبها بأرذل الصفات وأقبح العبارات والكلمات

يقذفون السيدة الجليلة والدة السلطان قابوس رحمها الله

ولا نرى الأفواه تفتح وتدافع عن السلطنة إلا ما رحم ربي

وعندما يقوم @_FALCON_01 بالدفاع عن السلطنة ويرد على ادعائهم يأتي المنبطحون ويقولون #الشاهين_لا_يمثلني pic.twitter.com/pvBukoYAQK — أبو عمّار (@abuammar9103) September 13, 2019

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