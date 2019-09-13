الدبور – بعد هجوم المزروعي –المقرب من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد- و المتحدث الرسمي باسم الإمارات على الكاتب السعودي عبدالرحمن الراشد،، أفادت أنباء عن إقالته من جميع مناصبه في قناة العربية، وقطع كل الصلات معه.

حيث قال ناشط إماراتي وهو ضابط في جهاز المخابرات الإماراتي ويغرد تحت اسم بدون ظل، أن ولي عهد أبوظبي إتخذ القرار بإقالة الراشط من منصبه و إبعاده عن قناة العربية، مع أن العلم أن العربية تعتبر قناة سعودية، ولكنها وقعت منذ زمن تحت سيطرة بن زايد بعد أن أمر بن سلمان بنقل ملكيتها له.

وقال حساب بدون ظل الضابط الإماراتي المقرب من صناع القرار في تغريدة لسعها الدبور ما نصه: “عاجل تم اتخاذ قرار ابعاد عبدالرحمن الراشد من ادارة قناة العربية.”

و أضاف في تغريدة ثانية أيضا على صفحته على موقع تويتر ما نصه كما لسع الدبور:” قرار ابعاد عبدالرحمن الراشد سينفذ بعد فترة حتى تهدأ العاصفة.”

قرار ابعاد عبدالرحمن الراشد سينفذ بعد فترة

حتى تهدأ العاصفة. — بدون ظل (@without__shadow) September 13, 2019

عاجل

تم اتخاذ قرار ابعاد عبدالرحمن الراشد من ادارة قناة العربية. — بدون ظل (@without__shadow) September 13, 2019

وكان قد شنّ المغرّد الإماراتي البذيء حمد المزروعي هجوماً حاداً على قناة “العربية” السعودية واصفاً إيّاها بـ”عاهرة الاعلام وبدون منافس”.