الدبور – بعد هجوم المزروعي –المقرب من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد- و المتحدث الرسمي باسم على الكاتب السعودي عبدالرحمن الراشد،، أفادت أنباء عن إقالته من جميع مناصبه في قناة العربية، وقطع كل الصلات معه.

حيث قال ناشط إماراتي وهو ضابط في جهاز المخابرات الإماراتي ويغرد تحت اسم بدون ظل، أن ولي عهد أبوظبي إتخذ القرار بإقالة الراشط من منصبه و إبعاده عن قناة العربية، مع أن العلم أن العربية تعتبر قناة سعودية، ولكنها وقعت منذ زمن تحت سيطرة بن زايد بعد أن أمر بن سلمان بنقل ملكيتها له.

وقال حساب بدون ظل الضابط الإماراتي المقرب من صناع القرار في تغريدة لسعها الدبور ما نصه: “عاجل تم اتخاذ قرار ابعاد عبدالرحمن الراشد من ادارة قناة العربية.”

و أضاف في تغريدة ثانية أيضا على صفحته على موقع تويتر ما نصه كما لسع الدبور:” قرار ابعاد عبدالرحمن الراشد سينفذ بعد فترة حتى تهدأ العاصفة.”

وكان قد شنّ المغرّد الإماراتي البذيء هجوماً حاداً على قناة “العربية” السعودية واصفاً إيّاها بـ”عاهرة الاعلام وبدون منافس”.

جاء ذلك بسبب وصف القناة في خبر لها الجنود الإماراتيين الستة الذين أعلنت الإمارات عن مقتلهم اليوم بـ”القتلى”، قبل أن تقوم بتعديل الخبر إلى “وفاة”.

وطال هجوم “المزروعي” –المقرب من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد- الكاتب السعودي عبدالرحمن الراشد، المدير السابق لقناة العربية.

وقال “المزروعي” في تغريدةٍ ثانية: “الراشد كلمة مقتل اسأل عنها مكتبي [في إشارة الى ريما مكتبي المذيعة اللبنانية في العربية، التي تحدثت تقارير عن زواجها من الراشد في ديسمبر 2016] بلكي تعلمك أن المقتل في الضاحية اما اللي استشهدوا قدموا ارواحهم في الدفاع عن الدين والامه يعني عن شرفك وشرف مكتبي …”.

ولاحقاً عمد “المزروعي” إلى حذف التغريدة التي وصف فيها “العربية” بــ”عاهرة الاعلام وبدون منافس” غير أن “الدبور” تمكن من توثيق التغريدة والإحتفاظ بنسخة منها .

 