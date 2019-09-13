الدبور – أقدم شاب في مصر على إشعال النار في حفل زفاف خطيبته السابقة بقرية ”الشيخ فضل“، وذلك بعدما رفضت أسرة الفتاة ارتباطه بابنتهم بعدما تقدم لخطبتها.

وكشفت التحقيقات الأمنية أنه أثناء حفل الزفاف قام الشاب المتهم بإشعال النيران في الحفل، ما تسبب في مقتل طفل وإصابة 7 أشخاص من المدعوين للحفل، وتم نقلهم لمستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج.

وقُتل الطفل عمر سيد منجود، البالغ من العمر 3 سنوات، بعد ساعات من نقله إلى مستشفى القصر العيني من مستشفى الفيوم العام.

وتولت النيابة العامة التحقيقات بعدما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الشاب المتهم الذي تسبب بفعلته بإصابة عدد من المدعوين بحروق متفاوتة؛ نتيجة إشعال النار في حفل الزفاف.

وتبين من التحقيقات أن الشاب المتهم ويدعى ”ع.س.م“، 23 سنة، تاجر أغنام، مقيم بقرية الشيخ فضل، فسخ خطبته من الفتاة ”م.ع.م“ 20 سنة، بسبب خلافات بينهما، وأن الفتاة ارتبطت بشاب آخر مقيم بقرية سنرو القبلية التابعة لمركز أبشواي.

وأكدت التحريات أنه أثناء مراسم حفل الخطوبة، الذي أقيم مساء، الخميس، وامتد للساعات الأولى من صباح اليوم، حاول المتهم، خطيب الفتاة الأول، إفساد الفرح، فأحضر دلو بنزين وأشعل النيران به، ثم سكبه على المدعوين من أعلى سطح منزل أحد جيران العروس، ما تسبب في إصابة 7 أشخاص بحروق.