الدبور – نشرت صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير لها تحدث فيه عن لقاء خاص على هامش قمة السبع في فرنسا، عندما كان الرئيس الأمريكي يستعد للقاء رئيس الإنقلاب المصري عبد الفتاح السيسي الذي يواجه هذه الأيام أكبر فضيحة في تاريخه بعد كمية التسريبات التي سربها مقاول وفنان كان يعمل مع الجيش.

وقالت الصحيفة أن ترامب وبينما يستعد للقاء السيسي وقبل دخوله عليه بثواني صرخ بصوت عالي كعادته وقال : أين هو ديكتاتوري المفضل؟

مسؤولون أميريكيون و مصريون سمعوا ترمب و أصيبوا بالصدمة، و ليس معروفا ما إذا السيسي سمع ترمب، ولكنه سمع ما هو أقوى من صوت ترامب وهو صوت شعبه الذي يصرخ يوميا به يا ظالم يا قاتل يا دكتاتوري وغيرها من الأوصاف التي إشتهر بها دون غيره.

وقالت الصحيفة أن هناك أقل شي ١٠ مسؤولين من أمريكا و ثلاثة من مصر تواجدوا في الغرفة لحظة وصول السيسي ولحظة صراخ ترامب أين دكتاتوري المفضل، في إشارة لعلم البيت الأبيض بكل ما يقوم به السيسي ولم يصدر أي بيان إدانة ضده أو ضد أي ممارسات غير إنسانسة في مصر منذ تولي ترامب الرئاسة.

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Trump, Awaiting Egyptian Counterpart at Summit, Called Out for ‘My Favorite Dictator’