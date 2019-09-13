الدبور – قالت مصادر أن سبب مقتل ستة ضباط كبار من الإمارات هو نشوب صراع بينهم وبين قيادات في الحزام الأمني، أدى لإطلاق النار عليهم خلال إجتماع أمني، حسب ما قال المصر.

وقال الناشط الشهير و ‏مقدم برنامج ‎#عاكس_خط محمد الربع و الذي يتابعه قرابة نصف مليون على موقع تويتر، أن هناك “أنباء عن نشوب صراع بين الإمارتيين وقيادات في الحزام الأمني أدت لمقتل سته ضباط إماراتيين أثناء أحد الاجتماعات. وحملة تصفيات وإعتقالات في صفوف الحزام الأمني.”

و أضاف في تغريدته التي لسعها الدبور من صفحته، والتي أرفق بها خبر مقتل الضباط الذي لم تفصح عن مكان قتلهم دولة الإمارات ولا ظروف قتلهم، حيث قال ما نصه: “قريبا تسمعوا عن قيام الإمارتيين بسحب البدلات والبطانيات والبيادات من قوات الحزام الأمني كما عملوا بمولدات الكهرباء بسقطرى.”

في إشارة لما قامت به دولة المؤامرات من سحب مولدات الكهرباء قبل يومين من سقطرى.

أنباء عن نشوب صراع بين الإمارتيين وقيادات في الحزام الأمني أدت لمقتل سته ضباط إماراتيين أثناء أحد الاجتماعات.

وحملة تصفيات وإعتقالات في صفوف الحزام الأمني.



قريبا تسمعوا عن قيام الإمارتيين بسحب البدلات والبطانيات والبيادات من قوات الحزام الأمني كما عملوا بمولدات الكهرباء بسقطرى. https://t.co/hdG28aaW5s — محمد الربع (@malrubaa) September 13, 2019

وكانت قد أعلنت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، مقتل 6 جنود إماراتيين في “حادث تصادم آليات عسكرية”، دون الإشارة إلى مكان الحادث، وبحسب ما أوردت الوكالة عن القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية، فقد قتلو الجنود الستة “نتيجة حادث تصادم آليات عسكرية اثناء أدائهم لواجبهم الوطني في أرض العمليات”، ولم تشر إلى أي أرض عمليات تقصد، حيث ينتشر جنودها في عدة أماكن لبث الخراب ودعم فصائل متناحرة.

وعلق الإعلامي القطري بتغريدة أيضا عن القتلى في صفوف جيش الإمارات المحتل، وتعجب لعدم ذكر مكان قتل الجنود أو الضباط، و الإفصاح عن تفاصيل مقتله و الأسباب، حيث قال في تغريدة لسعها الدبور ما نصه:

“لماذا خجلت #الامارات من ذكر مكان قتل هؤلاء الجنود ..؟! يفترض إن كانت تعتقد أنهم يدافعون عن الحق ويسعون للعدل .. أن تفتخر بهم ، وتعلن مكان وفاتهم ، بدلا من أن تخجل من ذكر ذلك .. هي تخجل من ذكر ” المكان ” ، لأنها ستكون فضيحة ، فأفعالها منكرة ، إذا ما أعلنت ذلك على الملأ ..”