الدبور – إنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو جديد لقصف المدرعات الإماراتية في محور السويحلي في ليبيا من قبل سرية الكورنيت قوة الردع، كما أفاد الفيديو الذي لسعه الدبور من موقع تويتر.

ويبدو في الفيديو قصف دبابة إماراتية وإصابتها إصابة مباشرة من قبل قوة الردع، وبدأت القوات بالتكبير و التهليل بعد إصابة وتدمير الدبابة الإماراتية الغازية.

يذكر أن الإمارات إعترفت بخجل اليوم بمقتل ٦ ضباط كبار من قواتها ولم تفصح عن مكان قتلهم ولا طريقة قتلهم أو الأسباب، حيث تنشر ضباطها ومرتزقتها في أماكن عديدة لنشر الخراب في دول الربيع العربي في الدول العربية، وتقوم بدعم الثورات المضادة كما فعلت في مصر وتفعل في ليبيا و اليمن و الصومال و السودان وغيرها.

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