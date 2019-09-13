الدبور – في الكويت إتهمت طالبة أستاذها الجامعي بهتك عرضها عندما توجهت إليه لإعادة أحد اختباراتها في جامعة “الشدادية”، كما إدعت للشرطة الكويتية التي قبضت عليه فورا وباشرت التحقيق معه.

وأنكر الأكاديمي التهمة التي سجلت ضده، فيما تقرر احتجازه على ذمة التحقيق، وفقا ما ذكرت صحيفة “الراي” الكويتية، الجمعة.

وقصدت الطالبة مركز الشرطة وهي في حالة هستيرية، وأبلغت رجال الأمن أنها توجهت إلى كليتها في جامعة الشدادية التي لم يمض أيام على افتتاحها، ودخلت إلى مكتب أحد الأساتذة لإعادة اختبار خاص بها، وعندما جلست فوجئت به يخرج من وراء مكتبه ويغلق الباب بالمفتاح، ثم تحرش بها، إلا أنها استطاعت التخلّص منه، وهربت من المكتب وهي مذهولة مما حصل لها.

وسجلت قضية “هتك عرض بالإكراه” بحق الأكاديمي المتهم من قبل الشرطة، وتمت إحالة القضية إلى النيابة العامة للوقوف على ملابساتها.