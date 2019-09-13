الدبور – لماذا تراجع القيادي المفصول من حركة فتح و الهارب من قضايا فساد وقتل في فلسطين، محمد دحلان و الذي يعمل الأن مستشارا أمنيا لولي عهد أبوظبي محمد بن زايد “شيطان العرب” ويعتبر الرأس المدبر لكل الخراب الذي حل في الوطن العربي، حيث كان المخطط و المحرض على ثورات الربيع العربي.

تراجع دحلان بن زايد عن القضية التي رفعها على موقع ميدل إيست عندما نشرت الصحيفة تقريرا عن تورطه بالإنقلاب الفاشل الذي حصل في تركيا، وبعدما كشفت الصحيفة عن تفاصيل تورطه بدعم الإنقلاب بملايين الدولارت من شيطان العرب بن زايد، حيث أضبح دحلان مقاول حرب في المنطقة.

صفحة عربي TRT على موقع تويتر نشرت فيديو تفصيلي لما حصل وكيف تراجع صبي شيطان العرب وسحب القضية من المحاكم بعدما تأكد من وصول وثائق قانونية من تركيا تثبت تورطه بعملية الإنقلاب الفاشلة، وعلم من محاميه إنه سيخسر القضية وسيتم نشر الوثائق للعامة، وسيكون في موقف محرج، مما جعله يتراجع ويسحب القضية ويتكفل بدفع جميع مصاريف القضية القانونية للمحكمة وللطرف المدعى عليه وهو موقع ميدل إيست أي.

القيادي المفصول من حركة فتح محمد #دحلان يتراجع عن دعوى ضد موقع "ميدل إيست آي" البريطاني الذي اتهمه مع #الإمارات بالضلوع في الانقلاب الفاشل بـ #تركيا.. ما القصة؟ pic.twitter.com/40EadXCnwd — عربي – الآن TRT (@TRTArabi) September 13, 2019

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