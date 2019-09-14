الدبور – أظهر مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي قيام عدد من الشبان بالتحرش الجنسي واللفظي بفتيات خلال تسوقهن بأحد المجمعات التجارية وسط العاصمة الكويت، وأثار المقطع استهجان العديد من رواد مواقع التواصل مطالبين بمحاسبة المتحرشين.

وعزا صاحب حساب ”انفصام بالشخصية“ وقوع حوادث التحرش إلى قلة وجود أماكن ترفيهية في الكويت، معلقًا على حادثة التحرش بالقول: ”المجمعات التجارية أصبحت معقل المراهقين لقلة المرافق الترفيهية في الكويت“.

المجمعات التجارية أصبحت معقل المراهقين لقلة المرافق الترفيهية في الكويت — انفِصٓام الشخصية (@mentalityQ80) September 14, 2019

وطالب عبدالوهاب مصلح الشمري بفرض أقصى العقوبات على المتحرشين، وغرد قائلًا: ”لا حول ولا قوة إلا بالله المفروض يفرضون عليهم أقصى العقوبات“.

أما ريم العجرمي فاستغربت قيام هؤلاء الشبان بهذا الفعل لصغر أعمارهم: ”هذولي حتى ثانوية ما خلصو 🙂 ابكيهم والغلط غالبًا من الطرفين“.