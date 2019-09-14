الدبور – قتلى الإمارات في الجنة وقتلى كل من تحاربه الإمارات في النار، هذا حيث رواه المفتي جيري، نعم جيري، الذي يقدم نفسه كمحلل سياسي وباحث ومستشرق ومستغرب ومفتي كوكب الإمارات كما أطلق عليها، لان لقب العظمى فقط يخص السعودية، فلدينا السعودية العظمى و كوكب الإمارات، والباقي بالنسبة للشيخ جيري هم عبيد.

جيري ماهر المرتزق السعودي الإماراتي نشر تغريدة أفتى فيها أن كل قتيل من الإمارات حتى لو مات في البار فهو في الجنة، وكل من يحارب الإمارات ويموت فهو في النار، وهذا حديث صحيح للمفتي جيري، فقد أصبح يرسل للجنة و النار الأن بعد إنتهاء وصلة الردح التي يقوم بها على الشاشات.

وقال المفتي جيري في تغريدته التي لسعها الدبور ما نصه: “شهداء الإمارات في الجنة، وقتلى الحاقدين عليها في جهنم بإذن الله سبحانه وتعالى. كل يوم نكتشف أن #كوكب_الإمارات يستفز الكثيرين بسبب عقدة النقص التي يعانون منها أمام الإنجازات العظيمة للإمارات وقيادتها على كافة المستويات. الله يرحم الشهداء ويحمي الجنود الأبطال. #جيري_ماهر“

شهداء الإمارات في الجنة، وقتلى الحاقدين عليها في جهنم بإذن الله سبحانه وتعالى.



كل يوم نكتشف أن #كوكب_الإمارات يستفز الكثيرين بسبب عقدة النقص التي يعانون منها أمام الإنجازات العظيمة للإمارات وقيادتها على كافة المستويات.



الله يرحم الشهداء ويحمي الجنود الأبطال. #جيري_ماهر pic.twitter.com/CVlyC1yPdL — Jerry Maher (@jerrymahers) September 13, 2019

التغريدة التي نشرها من ٣ ايام لم تلق اي تفاعل كبير ملحوظ حتى من الذباب الغماراتي نفسه، لأن المفتي هذه المرة كما قالوا كبرتها شوي..

حيث قال له مغرد سعودي من متابعيه أو إماراتي ما نصه: “الله يرحم موتانا وموتى المسلمين بس نبي نعرف وين استشهدو في الامارات او في اليمن او في ليبيا وكيف شهدا وهي حاله تصادم بين عربتان”

فقد نسي المفتي جيري أن الإمارات أصدرت بيانا أن القتلى ماتوا في حادث تصادم وليس في معركة، ولكن بالنسبة لأي مرتزق لا يهم، وحسب الفتوى التي اصدرها فإن الإماراتي عندما يموت في أي مكان حتى لو كان خارجا من بارات دبي ولم ينتبه على حراسته ضاحي خلفان وقتله اي مخمور ثاني فهو شهيد.