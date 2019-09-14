الدبور – نشر ناشط سعودي أو متسعود وما أكثرهم هذه الأيام، تغريدة هاجم فيها سلطنة عمان لإصدار خارجيتها بيانا تدين فيه تصريح نتنياهو بضم غور الأردن، وتؤكد في بيانها على حق الشعب الفلسطيني بجميع حقوقه بإقامة دولته وعاصمتها القدس، بيان عادي المفروض أن يفرح أي عربي و أي مسلم بل أي إنسان لديه القليل من الإنسانية.

ولكن الناشط المتسعود بل السلماني الذي صفحته من أولها لأخرها عبادة فقط لشخص بن سلمان، اعتاد بالأساس على مهاجمة الفلسطينيين ومدح الإحتلال، لذلك استفزه بيان الخارجية العمانية.

وقال الناشط السلماني الصهيوني سعيد جطر في تغريدة هاجم السلطنة يها لأنها لم تصدر بيانا حتى اليوم تدين فيه الهجوم الحوثي على بقيق، و الذي أدى لخسائر كبيرة في ارامكو، وفي نفس الوقت إستغرب بيانها الذي يدين الإحتلال، حيث قال في تغريدته التي لسعها الدبور ما نصه:

“الدول الخليجية الذي أدانوا العمل الارهابي على السعودية عبر وزارة الخارجية الامارات الكويت البحرين الاشقاء في سلطنة عمان تصريح اسرائيل قبل يومين”

و أرفق بلاتغريدة تصريح خارجية السلطنة الذي جاء فيه: “تعرب سلطنة عمان عن رفضها لتصريح رئيس الحكومة الاسرائيلية الأخير بشأن الأراضي الفلسطينية ، وتؤكد السلطنة دعمها للشعب الفلسطيني في كل الجهود التي تبذل لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.”

الدول الخليجية الذي أدانوا العمل الارهابي على السعودية عبر وزارة الخارجية



الامارات

الكويت

البحرين



الاشقاء في سلطنة عمان تصريح اسرائيل قبل يومين 😏 https://t.co/rjc8p0D9Hm — سعيد جطر (@KKSA2030) September 14, 2019

لتنهال التعليقات المسيئة لسلطنة عمان من قبل متابعيه من السعودية و الإمارات، الدبور لسع بعض التعليقات التي توضح مدى الحقد المدفون على كل ما هو مسلم وعربي في المنطقة ولم يقتصر على قطر و فلسطين و اليمن و سوريا و ليبيا و السودان فقط.

لازالوا يتابعون بقلق..!!؟؟ — سعيد بن محمد القاضي🇸🇦 (@saeedalqadhi999) September 14, 2019

عمان تنتظر التعليمات هل تدين ام تبلع العافيه وتنطم . — الفارسALWAYLI (@ff___65) September 14, 2019

ليتصدى النشطاء من عمان لهم، الدبور لسع بعض الردود القوية للذباب:

مشغولين بحفلات جده .. والبارات الحلال.. اسمحولنا — Tahnoon Alharthy (@Tahnoonb) September 14, 2019

كم باقي من 300 هدف 🤔🤔

اول ما يخلصوا بندز لكم بيان إدانة ولا يهمك .

بس يخلصوا 😁 — 🇴🇲ابو عبدالله ..🇴🇲قابوس 🇴🇲 (@abo_Abdullah005) September 14, 2019

مب فاضين لكم انتم كل وقت إدانه الموضوع فيه 300 هدف ! — البارق الشمالي (@dvovvaBCe5xbwqm) September 14, 2019

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