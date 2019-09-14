الدبور – نشر ناشط سعودي أو متسعود وما أكثرهم هذه الأيام، تغريدة هاجم فيها لإصدار خارجيتها بيانا تدين فيه تصريح نتنياهو بضم غور الأردن، وتؤكد في بيانها على حق الشعب الفلسطيني بجميع حقوقه بإقامة دولته وعاصمتها القدس، بيان عادي المفروض أن يفرح أي عربي و أي مسلم بل أي إنسان لديه القليل من الإنسانية.

ولكن الناشط المتسعود بل السلماني الذي صفحته من أولها لأخرها عبادة فقط لشخص بن سلمان، اعتاد بالأساس على مهاجمة الفلسطينيين ومدح الإحتلال، لذلك استفزه بيان الخارجية العمانية.

وقال الناشط السلماني الصهيوني سعيد جطر في تغريدة هاجم السلطنة يها لأنها لم تصدر بيانا حتى اليوم تدين فيه الهجوم الحوثي على بقيق، و الذي أدى لخسائر كبيرة في ارامكو، وفي نفس الوقت إستغرب بيانها الذي يدين الإحتلال، حيث قال في تغريدته التي لسعها الدبور ما نصه:

“الدول الخليجية الذي أدانوا العمل الارهابي على عبر وزارة الخارجية الامارات الكويت البحرين الاشقاء في سلطنة عمان تصريح اسرائيل قبل يومين”

و أرفق بلاتغريدة تصريح خارجية السلطنة الذي جاء فيه: “تعرب سلطنة عمان عن رفضها لتصريح رئيس الحكومة الاسرائيلية الأخير بشأن الأراضي الفلسطينية ، وتؤكد السلطنة دعمها للشعب الفلسطيني في كل الجهود التي تبذل لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.”

لتنهال التعليقات المسيئة لسلطنة عمان من قبل متابعيه من السعودية و الإمارات، الدبور لسع بعض التعليقات التي توضح مدى الحقد المدفون على كل ما هو مسلم وعربي في المنطقة ولم يقتصر على قطر و فلسطين و اليمن و سوريا و ليبيا و السودان فقط.

ليتصدى النشطاء من عمان لهم، الدبور لسع بعض الردود القوية للذباب:

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