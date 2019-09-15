الدبور – حمد المزروعي مستشار ولي عهد أبوظبي ومن أشد المقربين له أنشأ حسابا جديدا تحت اسم إمرأة وخصصه لمهاجمة سلطنة عمان، من ضمن محاولاته الحثيثة لبث الفتنة في السلطنة لتدميرها داخليا حتى تنحل عقدة النقص التي يعاني منها عيال زايد منذ تأسيس دولتهم الحديثة التي كانت تتبع ساحل عمان، وكانت تتوسل المساعدات من سلطان عمان، قبل قيام زايد بتأسيس إتحاد الإمارات المتنافرة و المتقاتلة دوما والذي كان يصلح بينهم السلطنة نفسها.

الحساب باسم أمل بنت جاسم وكتب عليه إنها من الكويت، وخرج الكثير من النشطاء في الكويت بفضح الحساب إنه بالأساس يبث من الإمارات، وإنه تابع للمزروعي نفسه.

الحساب متخصص فقط بمهاجمة السلطنة، ويبحث المزروعي عن أي فيديو أو قصة ليعمل منها قصة في خياله، وتعود كذبته عليه في النهاية.

فقد نشر القذر حمد المزروعي فيديو يظهر لحظة القبض على بعض الفاسدين في السلطنة وهو فيديو قديم جدا، ووقتها أثار غضب الطلبة لحظة القبض عليهم وترحيلهم من الجامعة، ويظهر الطلبة وهم يهتفون فاسد فاسد، وهو أمر لصالح السلطنة وليس ضدها، لأن الفاسد لا يدوم ضمن القانون الذي يحاسب الكبير قبل الصغير.

وقال عن الفيدو إنها مظاهرات في السلطنة ضد الحكم، ليرد علية النشطاء من عمان بطريقة ساخرة جعلت منه مسخرة كما حسابه القديم الذي ينشر به تحت اسمه بعد أن إنحرق أمام الجميع.

هذا فيديو قديم لمسئول خان الأمانة وتم اقتياده من موقع عمله امام الطلبة… وهذا حال كل مسئول خائن.. انتم نظراتكم لا تتعدى لحاف رجلك.. وحاشاها الكويت ان تكوني او تكون منهم. — م. أشرف التوبي (@ashraf_altoobi) September 15, 2019

ولم يتوقف هنا فصفحته التي فتحها باسم إمرأة كلها عن سلطنة عمان، مع إنه يدعي إنها إمرأة من الكويت، فهي لا تهتم لأخبار الكويت، وبالطبع لأخبار الإمارات أو السعودية، فهي لا تجد امامها إلا سلطنة عمان، ولا تعلم الفتاة حمد المزروعي أن شعب السلطنة مختلف، ولا يسهل إستحمارهم كما يفعل مع شعبه.

ستظل سلطنه عُمان شامخه شموخ الجبال وتاريخها في حسن الجوار شفيع لها مهما حاولتم مكايدتها فشعبها يدرك حجم المؤامرت بسلطنتهم عاشت عُمان وعاش جلاله الملك قابوس تحيه واحترام من كل يمني حر الى هذه السلطنة العظيمة — وليد الزغـــــــروري (@waleedramada) September 15, 2019

متى طلعتي من كهفك😂😂

صح النوم….هذا المقطع لعدد من الاشخاص الفاسدين….واللي موجود امثالهم عندكم كثيييييير….لان السلطنه دوله القانون بناها مولانا ااسلطان قابوس على العدل….

وليس مظاهرات كما تدعي ياحلوه😉 — أبو علي (@AZeek397) September 15, 2019

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