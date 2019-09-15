الدبور – مستشار ولي عهد أبوظبي ومن أشد المقربين له أنشأ حسابا جديدا تحت اسم إمرأة وخصصه لمهاجمة ، من ضمن محاولاته الحثيثة لبث الفتنة في لتدميرها داخليا حتى تنحل عقدة النقص التي يعاني منها عيال زايد منذ تأسيس دولتهم الحديثة التي كانت تتبع ساحل عمان، وكانت تتوسل المساعدات من سلطان عمان، قبل قيام زايد بتأسيس إتحاد الإمارات المتنافرة و المتقاتلة دوما والذي كان يصلح بينهم نفسها.

الحساب باسم أمل بنت جاسم وكتب عليه إنها من الكويت، وخرج الكثير من النشطاء في الكويت بفضح الحساب إنه بالأساس يبث من الإمارات، وإنه تابع للمزروعي نفسه.

الحساب متخصص فقط بمهاجمة السلطنة، ويبحث المزروعي عن أي فيديو أو قصة ليعمل منها قصة في خياله، وتعود كذبته عليه في النهاية.

فقد نشر القذر حمد المزروعي فيديو يظهر لحظة القبض على بعض الفاسدين في السلطنة وهو فيديو قديم جدا، ووقتها أثار غضب الطلبة لحظة القبض عليهم وترحيلهم من الجامعة، ويظهر الطلبة وهم يهتفون فاسد فاسد، وهو أمر لصالح السلطنة وليس ضدها، لأن الفاسد لا يدوم ضمن القانون الذي يحاسب الكبير قبل الصغير.

وقال عن الفيدو إنها مظاهرات في السلطنة ضد الحكم، ليرد علية النشطاء من عمان بطريقة ساخرة جعلت منه مسخرة كما حسابه القديم الذي ينشر به تحت اسمه بعد أن إنحرق أمام الجميع.

ولم يتوقف هنا فصفحته التي فتحها باسم إمرأة كلها عن سلطنة عمان، مع إنه يدعي إنها إمرأة من الكويت، فهي لا تهتم لأخبار الكويت، وبالطبع لأخبار الإمارات أو السعودية، فهي لا تجد امامها إلا سلطنة عمان، ولا تعلم الفتاة حمد المزروعي أن شعب السلطنة مختلف، ولا يسهل إستحمارهم كما يفعل مع شعبه.

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